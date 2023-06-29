الفن والجيش المصري| بطولات وثقتها «عيون الكاميرا».. أعمال سجلت أعظم التضحيات لـ«خير أجناد الأرض»

الفن بجانب الترفيه هو مادة توثيقية مهمة فى تاريخ الشعوب، وبطبيعة الحال فى دولة مثل مصر تملك الجيش الأعظم ببطولات خالدة على مر التاريخ، فمن الطبيعى أن يكون للفن نصيب الأسد فى توثيق أعظم ملاحم القوات المسلحة المصرية العظيمة وبطولاتها التى لا يكفى لتوثيقها آلاف الأعمال الفنية. وقدمت السينما والدراما توثيقا لبعض البطولات ولحظات الانكسار التي سبقت الانتصار، ووثقت بمادة فيلمية مشاهد الحروب والتضحيات، فى محاولة لأن تمس الوجدان الشعبى، وجزء منها لتقدير الدور الجليل لرجال الجيش المصرى البواسل وتضحياتهم العظيمة على مر التاريخ المصرى.

- وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز الأعمال الفنية التي سجلت التاريخ الوطني والمشرف لجنود القوات المسلحة المصرية البواسل.

فيلم الممر

الفيلم من عام ٢٠١٩، وتم إنتاجه بميزانية ضخمة تجاوزت الـ١٠٠ مليون جنيه مصرى، وحقق نجاحا كبيرا فور عرضه بدور العرض السينمائى.

تدور أحداثه حول بداية مرحلة الانكسار للجيش المصرى، نتيجة عدم التوفيق مع العدو والهزيمة، ويكون ضابط الصاعقة «نور» والذى يجسد شخصيته الفنان أحمد عز يمر بمرحلة فقدان ثقة كبير، مثله مثل جموع الشعب المصرى، ولكن تقف زوجة نور إلى جواره وتدعمه والتى جسدت شخصيتها الفنانة هند صبرى. بعد ذلك يحاول نور استعادة جنوده وإعادة تأهيلهم نفسيا وبالتدريبات يكون بهم مجموعة للقتال مرة أخرى، ويتم الاستعانة بصحفي ليصاحبهم لتوثيق ما مر به الجندى المصرى، وقام بدور الصحفى الفنان أحمد رزق، وبعد رحلة كبيرة قدمت الفرقة بطولات كبيرة لجنود قواتنا المسلحة من الجيش المصرى العظيم. الفيلم بطولة أحمد عز، محمد فراج، أحمد رزق، إياد نصار، محمود حافظ، أسماء أبو اليزيد، هند صبرى، محمد الشرنوبى، والإخراج شريف عرفه.

فيلم «أسد سيناء»

إنتاج عام ٢٠١٦ ويحكى عن بطولات قواتنا المسلحة البواسل ضد العدو الإسرائيلى. تدور أحداث الفيلم حول قصة البطل زكريا خليل أحد أفراد سلاح المظلات بالقوات المسلحة المصرية، والذى استطاع أن يتصدى بمفرده لكتيبة إسرائيلية كاملة، بعد استشهاد كل أفراد الكتيبة التي ينتمي لها. الفيلم بطولة عمرو رمزى، نهى إسماعيل، حنان يوسف، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، علي خليفة، هيثم محمد والإخراج حسن السيد.

فيلم «يوم الكرامة»

الفيلم إنتاج عام ٢٠٠٤، يؤرخ فترة مهمة فى تاريخ مصر وبطولات الجيش المصرى العظيم.

تدور أحداث الفيلم حول الحقبة الزمنية العصيبة عقب نكسة ٦٧، وما ترتب عليه من إعلان الرئيس جمال عبد الناصر التنحى، وما لحق بالشارع المصرى والجيش من انكسار وفقدان ثقة وعدم اتزان، إلى أن تقوم القوات البحرية بالجيش المصرى بالإعداد لعملية كبرى، وهى إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات.

وينسج الفيلم الخط الدرامى لكل فرد فى المجموعة التى ستقوم بتنفيذ العملية، بقصة خاصة لكل منهم فى حياته، ويبدأ كل فرد بالتدريبات والتحضير للعملية بين مزيج من الدراما العسكرية والإنسانية الخاصة بكل بطل للملحمة، حتى ينجح الأفراد فى إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات. الفيلم بطولة أحمد عز، أحمد صلاح السعدنى، خالد أبو النجا، ياسر جلال، محمد رياض، محمود عبد المغنى والإخراج على عبد الخالق.

فيلم «حائط البطولات»

الفيلم إنتاج عام ١٩٩٨، ويحكي قصصا من حرب الاستنزاف وما مر بالجنود والطبيعة النفسية لهم.

تدور أحداث الفيلم حول مرحلة حرب الاستنزاف والعمليات الجوية التى كان يشنها العدو الإسرائيلى على الأهداف العسكرية والمدنية داخل الدولة المصرية، واستبسال قوات الدفاع الجوى المصرية فى التصدى لتلك العمليات، ويتطرق الفيلم لجزء خاص بتطوير الجانب النفسى والإنساني لدى جنودنا، حتى نجح الجيش المصرى ورجاله المخلصون من تطوير سلاح الدفاع الجوى وبناء حائط للصواريخ، استطاع أن يسقط الطائرة الإسرائيلية «كوزرا» والتى كانت تعد طفرة فى ذلك الوقت.

ومن ضمن الملاحم الإنسانية بالفيلم قصة الشاويش مجاهد الذى فقد ابنه فى مذبحة بحر البقر.

الفيلم بطولة محمود ياسين، فاروق الفيشاوي، خالد النبوى، حنان ترك، أحمد بدير، مصطفى شعبان، ندى بسيونى، عايده عبد العزيز والإخراج محمد راضى.

فيلم «الطريق إلى إيلات»

الفيلم إنتاج عام ١٩٩٤، ويضم كوكبة من أبرز نجوم الفن المصرى والعربى. تدور أحداث الفيلم بعد حرب الاستنزاف والعمليات التى تلت تلك المرحلة، وواحدة من أهم العمليات التاريخية هى إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات، ويقدم الفيلم المراحل الكاملة للفرقة المسؤولة عن العملية من الضفادع البشرية، وكل ما مروا به من تدريبات وضغوط نفسية، وكل صعاب واجهة المجموعة، حتى نجاح المهمة بشكل أذهل العدو الإسرائيلى. الفيلم بطولة عزت العلايلى، صلاح ذو الفقار، نبيل الحلفاوى، محمد الدفراوى، عبدالله محمود، علاء مرسى، محمد سعد، طارق النهرى، سليمان عيد والإخراج إنعام محمد على.

فيلم «العمر لحظة»

إنتاج عام ١٩٧٨، وهو عبارة عن قصة حب هى بطل الأحداث فى الفيلم.

تدور أحداث الفيلم بعد مرحلة الإنكسار العصيبة التى مرت بالبلاد بعد نكسة ٦٧، وتقوم الصحفية نعمت التى تعمل فى الجريدة التى يترأس زوجها رئاسة تحريرها، ولكن تعيش تمرد دائم على ما يكتب زوجها من كتابات تحث على اليأس فى الحرب مع إسرائيل، تقرر أن تتطوع فى العمل الميدانى والإسعافات فى أحد المستشفيات، تلقى مجموعة من رجال الجيش المصرى، وتقرير أن تذهب معهم إلى الجبهة وتكتب رسائل عنهم وترفع من روحهم المعنوية. الفيلم بطولة ماجدة، أحمد مظهر، ناهد شريف، نبيلة عبيد، محمد خيرى، أحمد زكى، شفيق جلال، والإخراج محمد راضى.

«الرصاصة لا تزال فى جيبى»

إنتاج عام ١٩٧٤، قصة رصاصة جسدت معنى الروح وشرف الجندى، حافظ عليها حتى ظلت فى جيبه.

تدور أحداث الفيلم حول مجند بالجيش المصري عاد من غزة عقب نكسة ٦٧، وأثناء تواجده فى غزة، يقابل أحد الأشخاص يشك فى ولائه، ويعود إلى مصر ويعامله أهل قريته معاملة سيئة بعد النكسة، ويحملونه المسئولية عما حدث بالبلاد، ليقابل فاطمة بنت عمه ويشارك فى الحرب وينتظر الجيش ويعبر ويعود مرة أخرى إلى قريته وهو محمولا على الأعناق بعد النصر ويتزوج فاطمة. الفيلم بطولة محمود ياسين، نجوى إبراهيم، حسين فهمى، يوسف شعبان، عبدالمنعم ابراهيم، سعيد صالح، صلاح السعدنى، والإخراج حسام الدين مصطفى.

«الوفاء العظيم»

إنتاج عام ١٩٧٤، وتدور أحداث الفيلم بملحمة إنسانية متشابكة، حيث تقع ولاء فى حب صفوت ولكن يرغمها الأهل على الزواج من عادل، تقوم الحرب ويلاقى عادل صفوت هناك، وتنشأ بينهما صداقة وبعد انتهاء الحرب يكتشف عادل حب ولاء لصفوت فيقرر الانسحاب رغم حبه الشديد لها.

الفيلم بطولة محمود ياسين، نجلاء فتحى، كمال الشناوى، سمير صبرى عبدالمنعم ابراهيم والإخراج حلمى رفلة.

«الله معنا»

فيلم مصري إنتاج عام ١٩٥٥، وتدور أحداثه حول استعداد الجيش المصرى لدخول فلسطين ومحاربة الكيان الصهيونى، وينضم إلى الجيش الكثير من بينهم بطل الفيلم «النقيب أحمد»، والذى حاول شخص مساعدته فى عدم الالتحاق بالجيش، ولكنه رفض وانضم، وأثناء الحرب يكتشف الجنود والضباط أن الأسلحة كانت فاسدة، فيبتر ذراع أحمد، ويحمل على عاتقه هو ومجموعة من الضباط كشف المتورطين فى استقدام تلك الأسلحة الفاسدة، فى تصاعد للأحداث بشكل درامى. الفيلم بطولة عماد حمدى، فاتن حمامة، محمود المليجى، ماجده، حسين رياض والإخراج أحمد بدر خان.

«فتاة من فلسطين»

فيلم مصري إنتاج عام ١٩٤٨، ومن بدايات الأعمال الفنية التى قدمت القضية الفلسطينية.

تدور أحداث الفيلم حول ضابط طيار مصري يقدم بطولات أثناء الدفاع عن الأرض الفلسطينية ضد العدو الصهيونى، وأثناء إحدى الغارات الجوية تسقط طائرته فى قرية فلسطينية، فتظهر له سلمى الفتاة الفلسطينية لتجده مصابا فى قدمه، فتستضيفه فى منزلها وتقوم له بالإسعافات، ثم يكتشف أن منزل سلمى مركزا لسلاح الفدائيين، فيزيد إعجاب الطيار المصرى بالفتاة سلمى وشجاعتها، ومن نسيج قصة الحب قدم الفيلم ملحمة فنية عن رجال الجيش المصرى العظيم، والبطولات ضد الكيان الصهيونى المحتل. الفيلم بطولة محمود ذو الفقار، سعاد محمد، حسن فايق، زينب صدقى، صلاح نظمى، وفاء عادل والإخراج محمود ذو الفقار.

أبرز الأعمال الدرامية السنوات الأخيرة

مسلسل «الاختيار»

إنتاج عام ٢٠٢٠، ويعتبر ملحمة فنية درامية التفت حولها الأسرة العربية فى كل أرجاء العالم العربى. تدور أحداث المسلسل حول الكتيبة ١٠٣ صاعقة مصرية، تحت قيادة العقيد أحمد منسى، والذى جسد شخصيته الفنان أمير كرارة، وما تعرضت له الكتيبة من غدر على يد الإرهاب بكمين البرث بمدينة رفح شمال سيناء، وأظهر المسلسل بطولات الكتيبة فى التصدى للهجوم الغادر، واستشهاد العقيد أحمد منسى.

المسلسل حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة غير مسبوقة فى كل أرجاء الوطن العربى، وضم المسلسل كوكبة من نجوم الفن المصرى.

المسلسل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، عابد عنانى، أشرف مصيلحى، أنغام سالوسه والإخراج بيتر ميمى.

مسلسل «الكتيبة ١٠١»

إنتاج عام ٢٠٢٣، ويمثل ملحمة فى تصدى رجال الجيش المصرى العظيم للعناصر التكفيرية والإرهابية بشمال سيناء. تدور أحداث المسلسل حول الكتيبة ١٠١، والتى تمثل سردا حقيقيا للأحداث فى استبسال رجال الكتيبة فى التصدى للتنظيمات التكفيرية والإرهابية بشمال سيناء، والبداية بيوم ٢٨ يناير ٢٠١٨ بعد هجوم غادر من الإرهاب والعناصر التكفيرية على موقع عسكري مهم فى مدينة العريش بشمال سيناء.

المسلسل بطولة آسر ياسين، عمرو يوسف، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، بهاء ثروت والإخراج محمد سلامة.