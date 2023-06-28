إبراهيم عادل يحرز الهدف الأول للفراعنة في شباك مالي

تمكن منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، من إحراز الهدف الأول في شباك نظيره منتخب مالي، في المباراة التي تجمع بينهم حاليا ضمن الجولة الثانية من بطولة الامم الافريقية للشباب تحت 23 سنة.

أحرز الهدف اللاعب ابراهيم عادل خلال الدقيقة 10 من عمر المباراة.. وضم تشكيل المنتخب الأولمبي كلا من:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد - محمد طارق – حسام عبد المجيد – محمد حاتم.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد نبيل "كوكا" – محمود صابر.

الهجوم: أحمد "قطة" – أسامة فيصل – إبراهيم عادل.

وكان قد تعادل الفراعنة سلبيًا أمام منتخب النيجر في أولى جولات بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة.