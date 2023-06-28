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الأربعاء 28 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العيديات والبلالين ترسم البسمة على وجوه الأطفال بالدقهلية

جانب من توزيع العيديات
جانب من توزيع العيديات والبلالين على الأطفال بالدقهلية
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حرصت أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهورى فى محافظة الدقهلية بقيادة ريهام محفوظ أمينة المرأة اليوم الأربعاء، في أول أيام عيد الأضحى المبارك على مشاركة المواطنين والأطفال فرحتهم بعيد الأضحى المبارك.
جاء ذلك بناءًا على توجيهات المهندس حازم عمر رئيس الحزب وأحمد أبوهشيمه نائب رئيس الحزب واللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والنائب أسامه عبد العاطى أمين المحافظه وعضو مجلس النواب ومحمد حموده أمين التنظيم.
فيما قامت ريهام محفوظ أمينة المرأة بالدقهلية يرافقها أعضاء الأمانة بالتواجد بمحيط عدد من ساحات الصلاة وأماكن التنزه اليوم لتوزيع البلالين والعيديات على الأطفال وسط حاله من الفرح والسعاده بين الأطفال فيما حرصت السيدات على إطلاق الزغاريد ابتهاجا بأول أيام العيد.

وكان الألاف من مواطنى محافظة الدقهلية من كافة الأعمار قد ادو اليوم صلاة العيد بالمساحات والمساجد المختلفه التى تم الترخيص بها من قبل الأوقاف كما حرص المواطنين على التوافد على الحدائق والمتنزهات للاستمتاع بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

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أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري اول ايام عيد الاضحي المبارك محافظة الدقهلية أول أيام عيد الأضحى الدقهلية