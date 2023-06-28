ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لاعب ريال مدريد مهدد بالغياب في 4 مباريات بالموسم الجديد

ريال مدريد - فالفيردي
ريال مدريد - فالفيردي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصبح الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، مهددًا بالغياب عن فريقه في 4 مباريات بالموسم المقبل 2023-2024.

وقد يغيب فالفيردي عن الريال في 4 مباريات، نظرًا للإيقاف بعد تطورات قضيته مع لاعب فياريال أليكس باينا.

واعتدى فالفيردي على باينا بعد انتهاء مباراة ريال مدريد وفياريال بالجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني في الموسم المنصرم 2022-2023، بلكمة في الوجه، وذلك في 8 أبريل الماضي، وانتهت حينها المواجهة بفوز فريق الغواصات الصفراء بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويعود بداية الخلاف إلى مباراة الفريقين في كأس ملك إسبانيا في يناير الماضي، والتي انتهت بانتصار ريال مدريد بنتيجة 3-2، حيث قال لاعب فياريال لـ فالفيردي: «ابكِ الآن لأن ابنك لن يولد».

فالفيردي وباينا

وكان باينا لاعب فياريال، تقدم بدعوى قضائية ضد فالفيردي بعد أيام على نهاية المباراة، وكذلك شكوى أخرى أمام لجنة المسابقات في الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، تطورات القضية بأن قاضي التحقيقات اقترح توقيع عقوبة الإيقاف 4 مباريات على فالفيردي، الذي أنهى الموسم دون الحصول على أي عقوبة.

وفي حال تأكيد العقوبة على فالفيردي، سيغيب عن أول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو، ألميريا، سيلتا فيجو وخيتافي.

ريال مدريد فالفيردي باينا فياريال الدوري الإسباني