لاعب ريال مدريد مهدد بالغياب في 4 مباريات بالموسم الجديد

أصبح الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، مهددًا بالغياب عن فريقه في 4 مباريات بالموسم المقبل 2023-2024.

وقد يغيب فالفيردي عن الريال في 4 مباريات، نظرًا للإيقاف بعد تطورات قضيته مع لاعب فياريال أليكس باينا.

واعتدى فالفيردي على باينا بعد انتهاء مباراة ريال مدريد وفياريال بالجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني في الموسم المنصرم 2022-2023، بلكمة في الوجه، وذلك في 8 أبريل الماضي، وانتهت حينها المواجهة بفوز فريق الغواصات الصفراء بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويعود بداية الخلاف إلى مباراة الفريقين في كأس ملك إسبانيا في يناير الماضي، والتي انتهت بانتصار ريال مدريد بنتيجة 3-2، حيث قال لاعب فياريال لـ فالفيردي: «ابكِ الآن لأن ابنك لن يولد».

فالفيردي وباينا

وكان باينا لاعب فياريال، تقدم بدعوى قضائية ضد فالفيردي بعد أيام على نهاية المباراة، وكذلك شكوى أخرى أمام لجنة المسابقات في الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، تطورات القضية بأن قاضي التحقيقات اقترح توقيع عقوبة الإيقاف 4 مباريات على فالفيردي، الذي أنهى الموسم دون الحصول على أي عقوبة.

وفي حال تأكيد العقوبة على فالفيردي، سيغيب عن أول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو، ألميريا، سيلتا فيجو وخيتافي.