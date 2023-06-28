بأغنية "سلام عليكم".. بشرى تجتاح الـ "تيك توك"

تخطى تحدي الفنانة بشرى أداء أغنيتها “سلام عليكم” باللغة الأوزبكساتينة عقب طرحها بـ 24 ساعة حاجز الـ 70 مليون، كما تخطت الأغنية حاجز الـ 40 مليون مشاهد على «تيك توك»، واقترب هاشتاج بشرى باللغة العربية للوصول إلى رقم 300 مليون بحث، كما تخطى البحث باسمها باللغة الإنجليزية حاجز الـ 300 مليون.

وكانت النجمة بشرى قد طرحت أغنيتها الجديدة والتي جاءت بعنوان «سلام عليكم»، وتعاونت في الأغنية مع المطرب الأجنبي Azzamchik.

وتعد أغنية سلام عليكم من كلمات هيثم سليم، ومن ألحان إسلام صبري، ومكس وماستر محمد الفولي، والأغنية باللهجتين العربية والروسية.

وكانت بشرى قد بدأت مؤخرًا تصوير أولى مشاهدها في مسلسل جديد بعنوان “طبيبة شرعية”، والذي من المقرر أن يتم عرضه خلال الفترة المقبلة.

كما تواصل الفنانة بشرى تصوير فيلمها الجديد “أولاد حريم كريم”، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تصوير العمل في شهر أغسطس المقبل.

يشار إلى أن فيلم “أولاد حريم كريم” بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، بشري، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.