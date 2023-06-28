محمد هنيدي يحيي ذكرى رحيل علاء ولي الدين

حرص النجم محمد هنيدي على إحياء ذكرى رحيل الفنان علاء ولي الدين، والتي تعود إلى مثل هذا اليوم منذ نحو 20 عامًا، وتحديدًا في أول أيام عيد الأضحى المبارك من عام 2003.

ونشر هنيدي صورة للفنان الراحل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلًا: «أبو قلب أبيض».

كما طالب هنيدي جمهوره بالدعاء لصديقه الراحل، وعلق علي أحد رواد صفحته قائلًا: “ ادعوله.. علاء توفى اول يوم في عيد الأضحى زي دلوقتي.. ربنا يرحمه يارب”.

فيما حرص معتز ولي الدين شقيق علاء، على مشاركة تدوينة هنيدي على صفحته، وعلق عليها قائلًا موجهًا كلامه لهنيدي: “أصيل وأخ كبير أوي وأجدع واحد في الدنيا”.