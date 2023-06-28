ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هالة صدقي تهنئ جمهورها بعيد الأضحى المبارك.. فيديو

هالة صدقى
هالة صدقى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشرت الفنانة هالة صدقي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو لها تشارك جمهورها التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

https://www.instagram.com/reel/CuCCFYbvalv/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وظهرت الفنانة هالة صدقى فى الفيديو من داخل سيارتها، وبدأت بالتهنئة للجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنت للجميع العيش فى خير وسعاده وفرح.

يشار إلى أن الفنانة هالة صدقى قد تعاقدت على مسلسل رمضان القادم، ولم تعلن تفاصيل الشخصية أو الأبطال المشاركين إلى الآن، وأرجأت الإعلان عن التفاصيل فى وقت لاحق.

يذكر أن الفنانة هالة صدقى قد حققت نجاحًا كبيرًا من خلال شخصية "صفصف" فى مسلسل "جعفر العمدة" فى الموسم الرمضانى المنقضى، المسلسل بطولة محمد رمضان، إيمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، منه فضالى، عصام السقا، طارق النهرى، والإخراج محمد سامى.

هالة صدقى عيد الأضحى جعفر العمدة محمد رمضان مي كساب