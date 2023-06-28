هالة صدقي تهنئ جمهورها بعيد الأضحى المبارك.. فيديو

نشرت الفنانة هالة صدقي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو لها تشارك جمهورها التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

https://www.instagram.com/reel/CuCCFYbvalv/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وظهرت الفنانة هالة صدقى فى الفيديو من داخل سيارتها، وبدأت بالتهنئة للجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنت للجميع العيش فى خير وسعاده وفرح.

يشار إلى أن الفنانة هالة صدقى قد تعاقدت على مسلسل رمضان القادم، ولم تعلن تفاصيل الشخصية أو الأبطال المشاركين إلى الآن، وأرجأت الإعلان عن التفاصيل فى وقت لاحق.

يذكر أن الفنانة هالة صدقى قد حققت نجاحًا كبيرًا من خلال شخصية "صفصف" فى مسلسل "جعفر العمدة" فى الموسم الرمضانى المنقضى، المسلسل بطولة محمد رمضان، إيمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، منه فضالى، عصام السقا، طارق النهرى، والإخراج محمد سامى.