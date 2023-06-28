القومية للأنفاق: انتظام حركة تشغيل القطارات في خطوط المترو الثلاثة والـLRT  

أعلنت الهيئة القومية للانفاق عن انتظام حركة تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، حيث يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر بـ1217 رحلة يوميًا، وذلك بمعدل 488 رحلة بالخط الأول، 466 رحلة بالخط الثاني، و253 رحلة بالخط الثالث.

وأشارت الهيئة فى بيان لها اليوم الأربعاء، إلى استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولي المرفق بخطوط المترو الثلاثة، لمتابعة إنتظام مواعيد التقاطر والإطمئنان على النظام داخل المحطات، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الاضحى المبارك.

وأوضح البيان مواعيد العمل خلال عيد الأضحى المبارك، حيث تبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الإنتهائية من الساعة 5:15 ص طوال العام ومواعيد قيام أخر القطارات من المحطات الإنتهائية على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 م، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومن محطة المنيب الساعة 11:55 م، وقيام أخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 11:31 م، ومن محطة الكيت كات الساعة 12:05 ص، حيث يتم مقابلة أخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 ص، ويتم مقابلة أخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر وبين الخط الثاني والخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:20 ص، كما أنه تم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.

وأشار إلى إنتظام حركة التشغيل الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT بإجمالي 136 رحلة يوميا والذي يربط محطة عدلي منصور المركزية التبادلية وحى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية ويخدم مدن شرق القاهرة مثل العبور والمستقبل وبدر والشروق.

وجاء جدول التشغيل كالتالي:-

محطة عدلي منصور

اول رحلة الساعة ٦ صباحا

اخر رحلة الساعة ١٠ ونص مساءا

محطة الفنون والثقافة

اول رحلة الساعة ٦ و٢٢ دقيقة صباحا

واخر رحلة الساعة ٩ و٢٢ دقيقة مساءا

محطة العبور الجديدة

اول رحلة الساعة٦.٥٥ صباحا

اخر رحلة الساعة ٢١ و٢٥ دقيقة مساءا.