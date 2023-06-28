روسيا تتصدى لهجوم صاروخي أوكراني على مدينة ميليتوبول

الأربعاء 28/يونيو/2023 - 01:28 م

تصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية لهجوم صاروخي أوكراني على مدينة ميليتوبول، بحسب ما أعلنت الأجهزة العملياتية في مقاطعة زابوريجيا، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية على المدينة.

وقالت الأجهزة العملياتية -بحسب قناة (روسيا اليوم) اليوم الأربعاء- إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت لهجوم صاروخي أوكراني ليلي على مدينة ميليتوبول.

وجاء في البيان: "ليلا.. حاولت القوات الأوكرانية قصف مدينة ميليتوبول" الواقعة في مقاطعة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا.

وأضاف البيان أن القصف الصاروخي الأوكراني لم يسفر عن سقوط ضحايا أو إصابات أو وقوع أضرار مادية.