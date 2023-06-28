بالصور.. ذبح 32 عجلا وتوزيعها على أهالي جنوب سيناء بالمجان

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، رافقه عدد من القيادات التنفيذية والفنانة لقاء سويدين ممثله عن مؤسسه مصر الخير ذبح عدد من الأضاحي وذلك بالمجزر الآلي بمدينه طور سيناء.

وقال المحافظ انه جرى ذبح عدد 32 عجلا مقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية مثل الأورمان ومصر الخير وبيت الزكاه وعدد من المستثمرين ومحافظة جنوب سيناء ، ويجرى توزيعهم على اهالي جنوب سيناء بكافه المدن وذلك بمناسبه عيد الاضحى المبارك هذا الى جانب كميات هائله من كراتين السلع الغذائيه فضلا على 5 طن ارز وخمسه طن دقيق وخمسه طن زيت سيتم توزيعهم بالمجان ايضا .

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