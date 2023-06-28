"فصل لربك وانحر".. "البوابة نيوز" تقدم روشتة للمواطنين بعد ذبح الأضاحي لحفظ وتخزين اللحوم بطريقة صحية وسلمية

أدى المسلمين صلاة عيد الأضحى المبارك، في كافة المساجد على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسن الاجتماع لصلاة العيد سواء أكانت في ساحة بالخلاء أم في المسجد الجامع، وذلك لمن يستطيع الذهاب إلى أي منهما، فمن تعذر عليه ذلك لمرض أو غيره كان له أن يصلي العيد حيث كان في منزله أو محل عمله إذا اقتضت ظروف عمله البقاء فيه كبعض الأطباء الذين يتحتم بقاؤهم بمستشفياتهم للقيام على شئون المرضى، وكذلك المكلفون بحفظ الأمن وقت صلاة العيد ومن شابهت ظروفهم ذلك، لهم أن يصلوا العيد حيث كانوا، وأن يصلوا العيد في الوقت الموسع لصلاته من بعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعة حتى وقت الزوال قبيل أذان الظهر.

وقت الذبح

يكون وقت ذبح الأضحية بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو أول أيام العيد، بعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، وهذا قول الشافعية والحنابلة.

وأكدت «دار الإفتاء»، أن الأضحية لا تكون إلا بالذبح بعد صلاة العيد؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [سورة الكوثر: 2]، ولقول سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ» رواه أبو داود.



نصائح لتخزين اللحوم

يوضح الدكتور فهيم شلتوت، أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم، عضو مجلس قسم مراقبة الأغذية كلية الطب البيطرى جامعة بنها، أن في البداية لابد أن تكون اللحمة صالحة للاستهلاك الآدمى، وأن تكون اللحمة أيضا ذات اللون الأحمر الوردى وذات رائحة طيبة وطازجة، ويعرفها المواطنون ذو الخبرة فى مجال شراء اللحوم منذ سنوات.

ويواصل «شلتوت»، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن اللحوم لابد أن تكون ذات قوام متماسك، ففى حالة الحصول على شريحة منها ووضعها فى كوب ماء يكون لون المياه أحمر قرمذى خفيف، وفى حالة تحول المياه إلى لون أحمر مدمم تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمى، مشيرا إلى أن اللحوم المجمدة يفضل أن تكون فى المدة الأولى من تاريخ الإنتاج، وتكون محفوظة فى درجة تبريد من ١: ٤ درجة مئوية، لأن مدة حفظها مرتبطة بظروف التخزين، وأن تكون مكان معروف وموثق.

ويتابع، أن ذبح الحيوان يتطلب ذكر الله «بسم الله.. الله أكبر» ثم يتم ترك الحيوان ينزف لمدة ما بين ٥: ١٠ دقائق، ثم يتم سلخ الحيوان وإزالة الأحشاء منه، وعند حفظ اللحمة بعد الذبح تكون اللحمة ساخنة، وبالتالى لابد من وضعها فى الثلاجة ثم وضعها فى الفريزر للتجميد لضمان عدم فساد اللحمة، لأن درجة حرارة الحيوان قبل الذبح ٣٧ درجة مئوية، ولابد من وصول درجة حرارة اللحوم لـ١ درجة مئوية، موضحا أنه بعد الشراء فإن تخزين اللحوم فى «الفريزر» يحتاج إلى التنظيم لعدم إفساد اللحوم بعد مرور فترة زمنية، وذلك من خلال وضع ورقة بتاريخ التخزين على كل كيس لحم تم وضعه بالفريزر، وألا يتم وضعها أشبه بترتيب الملابس داخل الدولاب، بل يتم وضعها بما يسمح بوصول تيارات الهواء للحوم لتبريدها وخفض درجة حرارتها.

وتابع، أنه فى حالة عدم وصول تيارات الهواء داخل الفريزر للحوم سيؤدى إلى فسادها سريعا، واتباع قاعدة «ما يتم وضعه أولا تتم إزالته أولا»، كى لا تفسد نتيجة التخزين الخاطئ ويمر عليها وقت صلاحيتها للاستخدام وتتحول إلى لحوم فاسدة منتهية الصلاحية، فضلا عن ضرورة تجنب فتح وغلق الفريزر كثيرا، لأنها تؤدى إلى تذبذب فى الحرارة مما يقلل من فترة صلاحية اللحوم.

كما يؤكد الدكتور شعبان درويش، مدير عام الطب البيطرى السابق بالجيزة، أن اللحوم الفاسدة تكون ذات رائحة كريهة ولون متغير، والتى يمكن استخدامها فى اللحوم المفرومة أو البرجر، والتى تظل فترة خارج الثلاجات مما يعمل على فسادها، موضحًا أنه هناك لحوم بقرى يكون لونها أحمر، ولحوم جاموسى لونها بنى، مشددا على ضرورة شراء اللحوم من مصادر معروفة لدى المستهلكين سواء الرسمية أو الخاصة.