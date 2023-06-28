محافظ مطروح يؤدي صلاة العيد بالمسجد الكبير ويوزع الهدايا على الأطفال

أدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، صلاة العيد بالمسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح، بحضور العمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ووكلاء الوزارات مديرى المديريات والإدارات، وعمد ومشايخ وأهالى مطروح.

وتناولت خطبة العيد للشيخ على حامد إمام المسجد الكبير كيف كان التزام سيدنا إبراهيم الخليل بأوامر الله في ذبح ابنه، وكيف كانت طاعة الابن لأبيه لتعطى مثل وقدوة لتربية وتنشئة الأسرة، وكيف كان عطاء الله مع الالتزام بأوامره ليفتدى سيدنا إسماعيل بكبش، وليكون سنة لجميع الأمة، وتكون التضحية والثقة والإيمان بالله مهما كانت المحن والابتلاء، مع التأكيد على أهمية تكاتف المسلمين وتعاونهم في ذلك اليوم، وكذلك فضل الأضحية.

أهدى محافظ مطروح هدايا العيد من لعب وهدايا الأطفال وعيدية نقدية على المهنئين والأطفال بعد صلاة العيد، موجها التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأهالي مطروح، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة عليهم وعلى مطروح ومصرنا الغاليـة بالخير واليمن والبركات، داعيا إلى ضرورة الالتزام بضرورة الحفاظ على البيئة والصحة العامة والشكل الحضارى والسياحى للمحافظة مع الالتزام بمنع ذبح الأضاحى بالشوارع والطرقات العامة، مشيرا إلى فتح المجازر أبوابها بعدد ٨ مجازر على مستوى المحافظة لاستقبال الأضاحى وذبحها مجانا دون رسوم رسمية.

كما تشهد شواطئ المحافظة خلال أيام العيد إقبالا كبيرا من المصطافين وأهالي المحافظة، وتشهد حدائق مطروح عدد من الفعاليات والاحتفالات على مدار أربعة أيام العيد مع فتح أبوابها للجمهور وتنظيم برامج وحفلات ترفيهية مجانية لزوارها.

كما أدى أهالي مطروح وزائريها صلاة العيد في ٤٠٠ ساحة ومسجد مخصصة لاستقبال صلاة عيد الأضحى المبارك.

وتستعد غرفة العمليات الرئيسية وغرف المديريات الخدمية على مدار الساعة وكذلك المستشفيات خلال أيام العيد لاستقبال أى شكاوى أو حالات طارئة ورفع درجة الاستعدادات، بالإضافة إلى التواجد الأمني والتنظيم المرورى للطرق الرئيسية والشوارع وفي الكورنيش واتجاه الشواطئ العامة مع ما تشهده مطروح حاليا من إقبالا سياحيا، مع تكثيف جهود النظافة بالشوارع والشواطئ.

محافظ مطروح يؤدي صلاة العيد بالمسجد الكبير

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