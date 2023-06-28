إسماعيل يوسف: عقود ناشئي الزمالك تمتد لـ5 سنوات مقبلة

أبدي إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك سعادته بفوز الفريق الأول على غزل المحلة بنتيجة هدفين دون مقابل مساء الثلاثاء في إطار مسابقة الدوري الممتاز.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات صحفية، انه سعيد بتواجد عنصرين جديدين من الناشئين من إنتاج فريق الأمل في قائمة اللقاء وهما علي ياسر ومحمد صلاح.

وأضاف أن علي ياسر ومحمد صلاح لاعبان يمتلكان إمكانيات مميزة وسيكونا مستقبل النادي، معربا عن رضاه عن الأداء الذي قدمة الأول في المباراة أمام غزل المحلة ومشاركته بشكل أساسي خلال اللقاء كاملا.

و أشار "تيجانا" أن تواجد الثنائي هو نجاح كبير لفريق الأمل وهناك لاعبين اخرين تنتظر الفرصة، وذلك تحقق خلال اسبوعين أو أكثر قليلا.

و قال رئيس قطاعات الناشئين أن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو يعطي اهتمام بفريق الأمل.

و شدد إسماعيل يوسف على أن مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول يقوم بدور عظيم من خلال التنسيق معه وأوسوريو المدير الفني.

وواصل "تيجانا" تصريحاته مؤكدا أن جميع اللاعبين الناشئين لديهم عقود مع النادي لمدة خمسة سنوات، وأن مستقبل الزمالك سيكون مشرق الفترة المقبلة.

و أختتم رئيس قطاعات الناشئين قائلا "هناك لاعبين ينتظرون الفرصة، وهذا الأمر سيعطي تنافس مع الفريق الأول.