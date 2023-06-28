لوكاشينكو حول الموقف مع "فاجنر": أنا لست وسيطًا وإنما مشارك مثل بوتين

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، بخصوص التوصل إلى اتفاق مع مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة، أنه ليس وسيطًا، ولكنه مشارك في الأحداث مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.

وأكد لوكاشينكو: "أنا لست وسيطا... أنا فقط مشارك في هذه الأحداث مثل الرئيس فلاديمير بوتين، لأن هذا هو وطننا".

كما أوضح أن "التمرد المسلح الذي أعلنه مؤسس "فاجنر" يفجيني بريجوجين، يمثل نفس المشكلة بالنسبة له ولبلاده كما هو الحال بالنسبة للرئيس بوتين والروس".

وأضاف إنه "لا يستجيب بشكل جيد لدعوات الجمهور لإقامة نصب تذكاري له"، مؤكدا أنه "لا يقبل الوساطة ويكرهها".

وقال لوكاشينكو: "لأنني طالما كنت أعمل كرئيس، فإن الجميع يخنقوننا بشيء من العقوبات، وفي نفس الوقت، يأتون من الجانب الآخر ويبدون استعدادهم للوساطة من أجل المال، أوبسبب نوع من الطموحات السياسية... قبل 25 عاما كنت أكره هذه الوساطة".

كما وصف روسيا بأنها مركز الحضارة المشتركة والحليف القوي.