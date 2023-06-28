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الأربعاء 28 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون: أوستين لم يتصل بشويجو أثناء تمرد "فاجنر"

البنتاجون
البنتاجون
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أكد البنتاجون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين لم يتصل بنظيره الروسي سيرجي شويجو أثناء التمرد المسلح لجماعة "فاجنر" في روسيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

ومع ذلك، أشار المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي له، يوم الثلاثاء، إلى أن الولايات المتحدة تحافظ على اتصالات مع روسيا على مختلف المستويات.

وقال رايدر: "لدينا قنوات كثيرة للاتصال بروسيا ومختلف الآليات التي يمكن أن نقوم بذلك بواسطتها".

وتابع: "لكن الوزير (أوستين) لم يتصل بنظيره الروسي خلال العطلة الأسبوعية الأخيرة".

يذكر أن مؤسس شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين قاد تمردًا مسلحًا، تم إنهاؤه يوم السبت الماضي باتفاق مع السلطات الروسية بوساطة رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.

البنتاجون أوستين تمرد فاجنر سيرجي شويجو