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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ستولتنبرج: لاينبغي الاستهانة بروسيا عقب محاولة التمرد المسلح الفاشلة

ستولتنبرج
ستولتنبرج
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قال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، إنه لا ينبغي على الحلف الاستهانة بروسيا والتقليل من شأنها عقب محاولة التمرد المسلح الفاشلة التي قامت بها قوات "فاجنر" ليلة السبت الماضي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضح ستولتنبرج يوم الثلاثاء عقب لقائه بزعماء عدد من الحلف في لاهاي: "لا ينبغي لدول الحلف الاستهانة بروسيا عقب الأحداث التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وعليهم مساعدة أوكرانيا وضمان قدرتها على الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي، بغية تعزيز موقفها خلال أية مفاوضات مستقبلية محتملة".

وأشار إلى أن ما حصل في روسيا يوم السبت شأن داخلي، إلا أنه لا ينبغي التقليل من شأنه، مشددًا على ضرورة مساعدة أوكرانيا التي كلما تقدمت قواتها إلى الأمام واحتلت المزيد من الأراضي أصبح موقفها أقوى خلال المفاوضات المقبلة".

وشدد ستولتنبرج أيضا على ضرورة تعزيز الدفاع الذاتي وقدرة الحلف على الردع، مشيرًا إلى أن قادة الحلف سيتبنون خلال قمة فيلنيوس المقبلة خططًا عسكرية لنشر قوات جديدة على الجبهة الشرقية للحلف والموافقة على إنشاء نظام دفاع جوي في البلطيق.

وخلص إلى أنه لتمويل كل هذه الجهود، يجب على قادة دول الناتو تحديد 2% من الناتج المحلي الإجمالي كحد أدنى للإنفاق العسكري لدول الناتو.

ستولتنبرج محاولة التمرد روسيا قائد فاجنر