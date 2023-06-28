بـ"220 جنية".. تموين الأقصر تطرح لحوما "بلدي" استعدادًا لعيد الأضحى.. صور

قال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم رفع الاستعداد بالمديرية، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال جولة له تفقد خلالها فروع الشركة المصرية وشادر الخراف الحية ومعارض مديرية التموين على مستوى المحافظة، للتأكد من توافر اللحوم المجمدة والمبردة والضأن، وبيعها بالأسعار الرسمية المقررة.

وأشار مختار، إلى أنه تم فتح منافذ لبيع اللحوم البلدي والخراف الحية على مستوى المحافظة، وهي شادر رئيسي ومقره الشركة المصرية لتجارة الجملة بجوار هايبر المصرية ماركت ببندر الأقصر، حيث يتم عرض وبيع خراف الأضاحي الحية بسعر 170 جنيه / الكيلو قائم، كما يتم عرض اللحوم البلدي بسعر220 جنيه للكيلو بكل من معرض أهلا رمضان ببندر الأقصر ومعرض أهلا رمضان بإسنا، ومنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة فرع مصطفى كامل بشارع مصطفى كامل، وفرع رمسيس بشارع رمسيس، وفرع المدينة المنورة بشارع المدينة المنورة، وفرع القرنة المميكن بالقرنة وفرع إسنا المميكن بشارع احمد عرابي – إسنا وفرع الطود بقرية الطود، ليصبح إجمالي عدد المنافذ إلى 9 منافذ على مستوى المحافظة بالإضافة إلى عدد 5 سيارات متنقلة مشروع عربيتي على مستوى المحافظة: ( إسنا – البياضية – أرمنت – الزينية) يتم بها بيع لحوم مجمدة بسعر160 جنيه/ الكيلو ودواجن مجمدة بسعر 85 جنيه / الكيلو.

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه يتم تنفيذ حملات تموينية دورية لمتابعة استقرار الحالة التموينية والمتابعة والرقابة على توافر كافة مستلزمات العيد المبارك، مع متابعة استمرار عمل محطات الوقود خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتنفيذ حملات يومية على المخابز والمحلات والأسواق والشوادر ومنافذ بيع اللحوم لضبط أي مخالفات والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين وتوفير كافة المستلزمات من سلع غذائية وغير غذائية، ومواد بترولية وبوتاجاز وغيرها من السلع بالأسعار المناسبة، مشيرا إلى أنه يتم تلقي كافة شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمديرية ورقم الهاتف 01008015959 والعمل على حلها بصورة سريعة وفورية.

وكانت مديرية التموين بالأقصر، قد استعدت لاستقبال عيد الأضحى من خلال عدد من التجهيزات، على رأسها تكثيف المرور على المخابز البلدية للتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات مع وقف الإجازات خلال أيام العيد، والمرور على مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات من خلال الحملات التموينية للتأكد من توفر جميع المواد البترولية "سولار، بنزين بأنواعه " على مستوى المحافظة، وتوافر اسطوانات البوتاجاز الالتزام بالبيع بالأسعار الرسمية والإعلان عنها.

كما تم تكثيف المرور على المحلات العامة والأسواق للتأكد من عرض سلع معلومة المصدر وصالحة للاستهلاك الآدمي وسحب العينات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك المرور على المجمعات الاستهلاكية بجميع فروعها بالمحافظة للتأكد من تواجد السلع الضرورية وبأسعار مخفضة ومتابعة الصلاحية لهذه السلع، والتأكد من مدى مطابقة السلع المعروضة للقرارات والقوانين التموينية من حيث مصدرها وتاريخ الإنتاج والصلاحية ووجود فواتير تفيد بمصدر السلع والإعلان عن الأسعار للمستهلك.

كما تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن ضبط الأسعار وتوفير واللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة، واستمرار المعارض وإتاحة السلع التي يقبل عليها المواطنين في فترة العيد من لحوم مبردة وسودانية ومبرد ضاني وشادر خراف حية وكذلك الملابس الجاهزة والألعاب بأسعار مخفضة، كما تم ضخ كميات كبيرة من جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بأفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة على مستوى المحافظة.

وتضمنت الخطة، شن حملات تموينية بالاشتراك مع الطب البيطري وشرطة مباحث التموين للمرور على محلات الجزارة للتأكد من أن اللحوم المعروضة صالحة للاستهلاك الآدمي ومذبوحة بالمجازر الحكومية، كما يتم المرور على الثلاجات والشوادر والجزارين لتلافي صور الغش بمختلف أنواعها، وتكثيف تواجد مفتشي الرقابة التموينية في المطاحن والمستودعات وذلك لسحب عينات من الدقيق وإرسالها أي معامل الوزارة وتحرير المحاضر اللازمة للعينات المخالفة، والتأكد من إنتاج دقيق مطابق للمواصفات ونسبة الاستخراج.

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شادر الخراف (1)

شادر الخراف (2)

شادر الخراف (3)

شادر الخراف (4)