رسميًا.. توتنهام يتعاقد مع صفقته الأولى في الميركاتو الصيفي

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع صفقته الأولى في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وضم توتنهام، جوليلمو فيكاريو حارس مرمى إمبولي الإيطالي، بعقد يمتد حتى 2028، ليرتدي القميص رقم 13 مع السبيرز.

فيكاريو صاحب الـ26 عامًا، انتقل إلى توتنهام مقابل 20 مليون يورو، وفقًا لما ذكرته شبكة «ذا أثليتك» الأمريكية.

جوليلمو فيكاريو بدأ مسيرته في فريق الشباب لنادي أودينيزي، ورحل إلى فينيزيا ثم إلى كالياري وخرج للإعارة إلى بيروجيا قبل أن ينتقل إلى إمبولي.

وشارك فيكاريو مع إمبولي في 32 مباراة خلال الموسم الماضي، كما خاض إجمالًا بقميص الفريق 71 مباراة حافظ فيها على نظافة شباكه 14 مرة.

واستدعى جوليلمو فيكاريو لمعسكر منتخب إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، لكنه لم يلعب أساسيًا.

وسيبدأ جوليلمو فيكاريو مشواره مع توتنهام بمجرد حصوله على تصريح العمل والانتهاء من الأوراق الدولية.