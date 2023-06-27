سيف الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام المحلة بالدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة غزل المحلة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغنى - مصطفى الزنارى - حمزة المثلوثى.

خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - أحمد بلحاج

خط الهجوم: علي ياسر - سيف الدين الجزيرى

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية، محمد أشرف “روقا”، محمد حسام "بيسو"، نبيل عماد دونجا، سيد عبد الله “نيمار”، محمود عبد الرازق “ شيكابالا”، إبراهيما نداي، مصطفى شلبي، ومحمد صلاح زكي.

يدخل الزمالك لقاء غزل المحلة، في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، وذلك برصيد 53 نقطة من خوض 30 مباراة، حيث فاز الفريق في 15 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات.