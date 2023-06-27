محرز يودع جوندوجان بطريقة طريفة بعد رحيله عن السيتي

ودع الجزائري رياض محرز، زميله الألماني إلكاي جوندوجان بطريقة طريفة، بعدما رحل عن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل رسمي إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي برشلونة، أمس الإثنين، ضم إلكاي جوندوجان قائد مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، ليرتدي قميص البلوجرانا حتى صيف 2025 مع خيار التمديد لموسم آخر.

ورحل جوندوجان عن السيتي بعد قضاء 7 سنوات داخل قلعة الاتحاد معقل السيتيزنز، ليخوض تجربة جديدة بعدما انتهى عقده مع السماوي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقضى محرز مع جوندوجان ما يقرب من 5 مواسم، ليودعه عبر خاصية الإستوري على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وقال محرز في توديع جوندوجان: «سنفتقدك كثيرًا، لاعب رائع، إنسان رائع، بالتوفيق لك في رحلتك الجديدة ».

وأتم رياض محرز، مداعبًا جوندوجان بعد رحيله عن مان سيتي: «المزيد من الضربات الحرة لي».

وحصد إلكاي جوندوجان مع مانشستر سيتي خلال الموسم المنقضي 20222-2023، الثلاثية التاريخية، (الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا).