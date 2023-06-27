أوكرانيا تجدد مطالبتها لاتخاذ قرارات سياسية حاسمة بشأن عضويتها في الناتو خلال قمة الحلف المقبلة

أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، عن أمله في أن تكمل السويد بنجاح عملية الانضمام إلى الحلف في قمة فيلنيوس وكرر دعوته لاتخاذ قرار سياسي بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو.

وكتب الوزير الأوكراني -في تغريدة عبر موقع (تويتر) بعد محادثة هاتفية مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم حسبما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء- "تحدثت هاتفيا إلى توبياس بيلستروم.

ومع اقتراب القمة في فيلنيوس، كنت أتمنى أن تنتهي السويد من إجراءات انضمامها. كما أكرر دعوتنا لاتخاذ قرارات سياسية حاسمة بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو".

وأوضح أن الجانبين ناقشا أيضًا انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والمحكمة الخاصة لمحاكمة روسيا على "جريمة العدوان" ضدّ أوكرانيا.

جدير بالذكر أن قمة الناتو ستعقد في فيلنيوس يومي 11 و12 من شهر يوليو المقبل.

وأكدت أوكرانيا على جميع المستويات أن التأكيدات بأن "أوكرانيا ستصبح عضوًا في الحلف" التي تم تقديمها خلال قمة الناتو في بوخارست في عام 2008 ليست كافية.. وبدلًا من ذلك، تطلب أوكرانيا من حلفائها في الناتو ضمانات أمنية ومنظور واضح للمسار إلى العضوية الكاملة.