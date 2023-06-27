السعودية تعلن نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة بـ20 لغة عالمية

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة بعشرين لغة عالمية.

وأوضح أن المشروع يعكس جهود المملكة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين ومنبر عرفة إلى العالم أجمع، مشيرًا إلى أن "رئاسة شؤون الحرمين" قامت ببث خطبة يوم عرفة من خلال منصة وتطبيق (منارة الحرمين)، وعبر ترددات البث الإذاعية بالمشاعر المقدسة، باستخدام أحدث أجهزة البث التي تبث هذه الترددات من جوار المسجد الحرام للعالم كافة.

ولفت النظر إلى استمرار سعي الرئاسة تجاه تسخير أحدث التقنيات الحديثة وآليات الذكاء الاصطناعي والمنتجات الإلكترونية التي من شأنها إيصال رسالة الحرمين الشريفين والارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزائرين.

يُذكر أن المشروع يأتي تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر-حفظهم الله- في إيصال رسالة الحرمين الشريفين للمسلمين وتقديم جميع الخدمات التي تعين الحاج والمعتمر والزائر على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.