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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليابان توافق على إعادة كوريا الجنوبية إلى قائمة الدول المُستحقة لإجراءات تصدير مُبسطة

اليابان
اليابان
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وافقت الحكومة اليابانية على إعادة كوريا الجنوبية إلى قائمة الدول المُستحقة لإجراءات تصدير مُبسطة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم/الثلاثاء/، أن مجلس الوزراء الياباني وافق على الإجراء اليوم.

وقررت الحكومة اليابانية في شهر أبريل الماضي إعادة وضع التجارة التفضيلي إلى كوريا الجنوبية من خلال إجراء محادثات على مستوى المديرين.

وكانت هذه المحادثات هي الأولى من نوعها التي يتم عقدها منذ 3 سنوات.

وقال وزير التجارة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، إن بلاده ستعمل على ضمان تنفيذ نظام التجارة المنقح بشكل مناسب في إطار العمل مع كوريا الجنوبية.

تجدر الإشارة إلى أن الوضع التفضيلي يسمح لغالبية العناصر الخاضعة لقيود صارمة بالإعفاء من تصاريح التصدير المطلوبة لكل عقد.

وتتضمن هذه العناصر المعدات الآلية التي يُعتقد أنها عرضة لخطورة عالية أن يتم تحويلها لاستخدامات عسكرية.

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