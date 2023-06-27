ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 13 سفينة ، بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34328 طن تشمل : 6914 طن يوريا و 1923 طن رمل و 11270 طن كلينكر و 350 طن علف بنجر و 13871 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59799 طن تشمل : 7900 طن خردة و 19975 طن ذرة و 5367 طن زيت طعام و 1367 طن ابلاكاش و 576 طن خشب زان و 12681 طن بذرة صويا و 1500 طن طن كسب صويا و 10433 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 95 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 176 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 130997 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 210188 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3951 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4455 شاحنة .

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة ميدانية، خلال وقفة عيد الأضحى المبارك تفقدت خلالها سوق الخضار ومحال بيع اللحوم بمدينة دمياط وذلك لمتابعة حركة السلع والتأكد من توافرها بالأسعار المقررة حيث تواصلت " المحافظ " مع البائعين وأكدت على ضرورة الإعلان عن أسعار السلع واللحوم أمام المواطنين وعدم المغالاة فيها ، وأيضًا الالتزام بالذبح بالمجازر واتباع الاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة اللحوم المعروضة.

