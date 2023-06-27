الأقارب عقارب.. زوج العمة وابنه وراء ذبح سائق توك توك وسرقته بأبو النمرس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة خلال أقل من 24 ساعة في كشف ملابسات واقعة العثور علي جثة طفل في العقد الثاني من عمره يعمل سائق توك توك مذبوحا وملقي داخل مصرف اللبيني واختفاء التوك توك ملكه بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة، حيث تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين زوج عمة المجني عليه ونجله بدافع سرقة الدراجة النارية "توك توك".

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من الرائد مصطفى رشوان رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة يفيد تلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة قتيل داخل مصرف اللبيني بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طفل في العقد الثاني من عمره مصابا بجرح ذبحي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد وبعمل التحريات تم التوصل لهوية الطفل وتبين أنه يدعى "يوسف و ف" في الصف الأول الإعدادي أصل إقامته منطقة الكونيسة بالطالبية غرب المحافظة، وحضر فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة يرافقه خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الجثة ومسرح الجريمة وجرى نقل جثمان المجنى عليه إلى ثلاجة مستشفى أبو النمرس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وباستدعاء أهلية المجني عليه تعرفوا على جثته وأفادوا بأن نجلهم يعمل على دراجة نارية توك توك لمساعدة أسرته وتبين اختفاء التوك توك وأشارت التحريات الأولية إلى أن متهمين قاما باستدراج المجني عليه لسرقة الدراجة النارية ولدى مقاومته قاما بقتله والتخلص من جثته بالمكان محل العثور على جثته.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي أن وراء إرتكاب الواقعة زوج عمة المجني عليه ونجل المتهم الأول بدافع السرقة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.