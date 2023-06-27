وزير الصحة السعودي: جميع الفرق منتشرة ورفع عدد الأسرة الطبية للتعامل مع ضربات الشمس.. فيديو

أكد فهد الجلاجل، وزير الصحة السعودي، أنه تمت توعية الحجاج بضربات الشمس في وقت مبكر قبل قدومهم المملكة، وكان هناك توعية لجميع الحجاج والتزام جميع البعثات بتسليم مظلة للحجيج، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والهلال الأحمر وجميع القطاعات المقدمة للخدمة الصحية ينتشرون بجميع المناطق تقديم الخدمات الإسعافية والصحية بشكل جيد.

وأضاف "الجلاجل"، في حواره لفضائية "العربية"، اليوم الثلاثاء، أنه تم رفع عدد الأسرة الطبية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، موضحًا أنه تم رصد 20 حالة إعياء وإجهاد وضربات الشمس بجبل عرفات.

وناشد الحجاج بالتحلي بالتوعية والارشادات والالتزام بالمظلة والبعد عن الأماكن المكشوفة وأشعة الشمس المباشرة والتروية الجيدة، موضحًا أن هناك استعدادات عالية وتجهيزات كاملة في مزدلفة ومني استعدادًا لرمي الجمرات.

وأكد وزير الصحة السعودي، أن جميع الفرق الصحية والطبية والاسعافية منتشرة بجميع المواقع.