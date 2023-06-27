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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مبابي يوافق على الانضمام إلى صفوف ريال مدريد

كيليان مبابي
كيليان مبابي
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كشفت تقارير فرنسية أن نادي ريال مدريد الإسباني نجح في الوصول إلى اتفاق نهائي مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، للانضمام إلى صفوف الملكي في صيف 2024.

وأشارت التقارير، إلى أن مبابي ينتظر قرار باريس سان جيرمان بشأنه، ولا يرغب في طلب المغادرة، ولكن النادي الفرنسي يرحب ببيعه لريال مدريد في الوقت الحالي بمبلغ يتراوح ما بين 180 إلى 200 مليون يورو.

وأوضحت أن إدارة نادى باريس سان جيرمان أبلغت والدة مبابى ووكيلته فايزة العمارى بضرورة اتخاذ اللاعب قرارا بتجديد عقده أو مغادرة النادى هذا الصيف.

من جهته، طالب فلورينتنو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، المديرين التنفيذيين للنادي الملكي الذين يخططون للذهاب في إجازة خارج مدريد، أن يكونوا متاحين قدر الإمكان، من أجل الاستعداد الكامل لإتمام صفقة انتقال مبابي.

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