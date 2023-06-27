التصريح بدفن 3 جثث بينهم طفلة لقوا مصرعهم في حريق منزل بالشرقية

قررت نيابة الزقازيق صباح اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثث شخصين وطفلة رضيعة لقوا مصرعهم في حريق بمنزلهم بمدينة الزقازيق بسبب إنفجار شعلة صغيرة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق نطاق قسم ثانى الزقازيق.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

وتبين من الفحص والتحريات انفجار شعلة صغيرة بالطابق الثالث بالمنزل واشتعال النيران بالمنزل نتيجة وجود زجاجة بنزين ساعدت على سرعة الاشتعال، مما اسفر عن مصرع كل من " سعيد هـ ح" 61 عاما و" محمد ر ع ب" 22 عاما ونجلته " مليكة" عام ونصف وإصابة " هبة ع ع " 22 عاما بحروق من الدرجة الأولى بجميع أنحاء الجسم.

وتم بسيارات الإسعاف ونقل المصابة إلى مستشفى ههيا للحروق لتلقى الإسعافات الأولية فيما تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى تحت تصرف النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصابة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثامين لذويهم.