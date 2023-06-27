“خريجي الأزهر بمطروح” تهنئ الأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك

تقدم رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح الشيخ عبد العظيم سالم، اليوم الثلاثاء، بخالص التهاني للأمة العربية والإسلامية عامة والشعب المصري وأعضاء منظمة خريجي الأزهر بمطروح بصفة خاصة؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ووجه مجلس إدارة المنظمة في بيان التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ولمحافظ مطروح اللواء خالد شعيب، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، مشيرا إلى أن العيد مناسبة طيِبة لتصفية القلوب، وتبادل التهانى، وتحسين العلاقات، وإعانة الفقراء والمساكين، وإدخال البهجة على اليتيم.

وخلال البيان الإعلامي أكد رئيس مجلس إدارة المنظمة الشيخ عبد العظيم سالم، أن هذه المناسبة المباركة نستلهم منها معانى وقيم الفداء وحسن الجزاء، لتكون لنا دافعاً للمزيد من البذل والعطاء فى سبيل رفعة الوطن ونعمل فيها بكل جد وإخلاص لرفعة وطننا الغالي ويكون يقيننا فيها جزاء المولى عز وجل للمجدين والمخلصين، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر قيادةً وشعبًا بالخير واليمن والبركات، وأن يوفق بلادنا لمزيد من التقدم والرخاء.