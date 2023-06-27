دفن جثة شاب قتل على يد عاطل في السلام

أمرت نيابة السلام دفن جثة شاب قتل على يد عاطل طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما بمنطقة السلام، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة السلام بلاغا من الاهالي يفيد بالعثور علي جثة شاب مصاب بطعنة نافذة ملقي باحد الشوارع، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالبحث تبين العثور على شاب مصاب بطعنة في الصدر وتوفي علي اثرها، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.