بالفيديو.. الجمعية المصرية للتغذية تنصح بعدم الإفراط في تناول اللحوم لهذه الأسباب

قال كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية، إنه يوجد تغير في السلوك الغذائي للمصريين خلال فترة إجازة عيد الأضحى، ويكون هناك استهلاك أكبر للحوم وكميات الدهون التي تدخل الجسم، بجانب النشويات التي تأتي من الفتة والرقاق وباقي أكلات العيد.

وأضاف "جمال" في حواره عبر زووم، لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، إنه نتيجة تغير السلوك الغذائي خلال فترة عيد الأضحى نجد أن هناك ازدياد في حالات التلبك المعوي وعسر الهضم، والشعور بالانتفاخ خلال فترة العيد، موضحًا أن مريض الضغط والسكر لو أفرطوا في تناول الطعام يجد أن المرض يزداد.

وتابع، أن مرضى النقرس في حالة تناول اللحم بكثرة يبدأ بالشعور بمشكلات أكبر، مشددًا على ضرورة عدم الافراط في تناول الفتة أو الأكلات بطريقة شرهة.

وأردف، أنه لابد من الابتعاد عن قلي اللحم، لأنه يحتوي بطبيعته على كمية كبيرة من الدهون، والتي قد تسبب في ارتجاع في المريء والحموضة وعسر الهضم نتيجة الدهون المشبعة، واستبداله بسلق اللحوم على الحساء أو بطريقة مشوية.