بالفيديو.. ضيوف الرحمن يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

عرضت فضائية “"مصر الأولى" مقطع فيديو، بعنوان " ضيوف الرحمن يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم".

وبدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام، منذ فجر اليوم الثلاثاء، بالتوجه إلى صعيد عرفات، مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية ملبين متضرعين، لأداء ركن الحج الأعظم.

ويتوقع أن تسجل ذروة مناسك الحج أعدادًا قياسية هذا العام تناهز المليوني حاج في أجواء شديدة الحرارة، بعد أن أمضوا الليل في مخيمات مكيفة في وادي منى، على بُعد سبعة كيلومترات من المسجد الحرام في مكة المكرمة، أقدس مدن المسلمين.