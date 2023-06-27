بينهما شقيقان.. مصرع 4 وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالوادي الجديد

لقى 4 أشخاص مصرعهم بينهم شقيقان وأصيب 4 آخرون، في حادث مروري، في الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بطريق الداخلة – الفرافرة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 4 جثث ومصابين لمستشفى الداخلة العام.

تبين تصادم سيارة ملاكي في سيارة ربع نقل بطريق الداخلة – الفرافرة بالقرب من منطقة أبو منقار الحدودية بالطريق أسفر عن وفاة 4 بينهم شقيقان وهم محمد هاشم عبدالله 32 عاما، وشقيقه عمر 22 عامًا، ومقيمان بقرية عزب القصر التابعة لمركز الداخلة، مصطفى زاهر عبدالله أحمد 31 عامًا، سعد عبدالله احمد صالح 24 عامًا.

كما أصيب كل من حسين محمد حسين 35 عامًا، عبد العزيز عبدالنبي على شعراوي 27 عامًا ومقيم القليوبية، يحيى شعبان محمد 27 عامًا ومقيم الفيوم، أحمد ربيع عبد التواب 27 عامًا ومقيم الفيوم.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادثة وأخُطرت النيابة العامة للتحقيق.