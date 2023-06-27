قام الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالمرور المفاجئ على مستشفى مطروح العام؛ لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته.

جاء ذلك استمرارا للجولات الميدانية التي يجريها وكيل وزارة الصحة بمطروح وتزامنا مع رفع حالة الطوارئ إستعدادًا لموسم الإجازات وعيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف المرور على جميع المنشأت الصحية.

حيث تفقد سالم قسم الاستقبال والطوارئ متابعًا الإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضي وفقًا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال حالات الطوارئ، وقام بمراجعة أعمال شركة النظافة بغرف الكشف وغرف الجراحة بالاستقبال مشددا على مسئول النظافة على ضرورة رفع مستوى النظافة بأقسام المستشفى المختلفة.



وتأكد "سالم" من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم التخزين، واستمع لبعض مرافقي الحالات اثناء المرور للإطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة وأكد على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم،

رافق وكيل وزارة الصحة بمطروح أثناء المرور الدكتور صبرى شعبان مدير المستشفى، والدكتور عماد المنوفى اخصائي ورئيس قسم الجراحة العامة.

وعقد "سالم" حلقة نقاشية مكبرة مع مدير المستشفى ورئيس قسم الجراحة وبعض أطباء الجراحة ودار الحديث حول رفع كفاءة الخدمة المقدمة وسبل توفير جودة الخدمة الطبية بالمستشفى حيث وجه سيادته بضرورة التزام الطاقم الطبى والادارى بتقديم خدمات طبية متميزة والاستعداد الكامل لاجازة عيد الأضحى ودخول موسم الإجازات الصيفية والزيادة المتوقعة فى اعداد المترددين على المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الجولات مستمرة علي كافة المنشآت الصحية وانه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

جولة مفاجئة لوكيل صحة مطروح بالمستشفى العام تزامنا ورفع حالة الطوارئ

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