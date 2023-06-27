وزير التنمية المحلية يجري اتصالات هاتفية بمحافظ الإسكندرية لمتابعة موقف انهيار عقار حي المنتزه أول

أجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عدة اتصالات هاتفية علي مدار اليوم باللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمتابعة الموقف بعد انهيار العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول، الذي انهار اليوم والمكون من 13 طابقاً.

وحرص اللواء هشام آمنة، علي التعرف علي الاجراءات التي اتخاذتها المحافظة منذ وقع الحادث وحتي الآن ،حيث قامت المحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق والإسعاف، ومتابعة جهود رفع الأنقاض للبحث عن ناجين، ويتم حالياً العمل على إزالة الأجزاء الخطرة لحماية المارة من المواطنين.

كما قام وزير التنمية المحلية بالاطمئنان من المحافظ على الحالة الصحية للمصابين وتوافر سيارات الإسعاف المجهزة في موقع الحادث لسرعة التعامل مع أي إصابات أو ناجين، وجاري البحث عن عدد من الضحايا لحصر أعداد المصابين جراء الحادث، وقد تم إخطار المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتكون على الاستعداد الكامل لإستقبال أي حالات.

كما وجه وزير التنمية المحلية، محافظ الإسكندرية باستمرار المتابعة المستمرة لأعمال الإنقاذ ورفع الانقاض لحظة بلحظة والتأكد من عدم وجود سكان أسفل العقار، بالتنسيق مع قوات الدفاع المدني بالمحافظة وكافة الجهات المعنية، مشددا على جميع المسئولين بتكثيف الأعمال ﻻنهاء رفع الأنقاض في أسرع وقت ممكن.

كما وجه اللواء هشام آمنة ، محافظ الاسكندرية بمتابعة أعمال تقديم كافة الخدمات للأهالي المتضررة من انهيار العقار بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والجهات المعنية التابعة للدولة، وتقديم كافة التسهيلات للسكان الذين كانوا يتواجدون في أحد المحلات التجارية أسفل العقار بعد وقوع حدوث الحادث .