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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط قائدى مركبات للسير عكس الاتجاه بمنطقتى السلام والنزهة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية لما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق يتضمن قيام بعض قائدى المركبات بالسير عكس الإتجاه بأحد الشوارع بمنطقتى السلام والنزهة بالقاهرة، مما يتسبب فى وقوع الحوادث.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه الحملات المرورية بالمنطقة محل الشكوى لإزالة المخالفات والشكاوى الموجودة والتصدى لها خلال الآونة الأخيرة ، حيث أسفرت عن ضبط الآتى "8 مخالفات سير عكس الإتجاه – 472 سحب رخصة متنوعة – 1350 تكبيل إنتظار خاطئ – 2275 مخالفة متنوعة - 1حجز سيارة -  3 حجز مركبة "توك توك" - 12100مخالفة تجاوز سرعة".
جارى تكثيف الحملات بذات المنطقة والمتابعة مستمرة للقضاء على مثل تلك المخالفات للمحافظة على الإنضباط المرورى.

الأجهزة الأمنية مخالفات سير عكس الإتجاه سحب رخصة متنوعة