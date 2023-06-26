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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميدو: الجمهور هو عصب كرة القدم وأول باب للاستثمار

ميدو
ميدو
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أكد أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك المعتزل، أن الجمهور هو عصب اللعبة، وأول باب للاستثمار للأندية. 
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الجمهور هو عصب اللعبة وأول باب للاستثمار للأندية".
وأضاف: "الجماهير الأساس الخاص باللعبة وبدون الجمهور البطولة ليست لها قيمة"
واختتم: "الاستثمار الجيد لا يمكنه أن يتم بدون جماهير وانظروا إلى ما حدث في السعودية من تطور".
 

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