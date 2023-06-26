ميدو: الجمهور هو عصب كرة القدم وأول باب للاستثمار

أكد أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك المعتزل، أن الجمهور هو عصب اللعبة، وأول باب للاستثمار للأندية.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الجمهور هو عصب اللعبة وأول باب للاستثمار للأندية".

وأضاف: "الجماهير الأساس الخاص باللعبة وبدون الجمهور البطولة ليست لها قيمة"

واختتم: "الاستثمار الجيد لا يمكنه أن يتم بدون جماهير وانظروا إلى ما حدث في السعودية من تطور".

