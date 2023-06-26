14 منفذا لبيع اللحوم البلدي بسعر 200 جنيه بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن إطلاق مبادرة لتوفير اللحوم البلدية الطازجة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالمنافذ التابعة لديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز، تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وبتعاون بناء مع رجال الأعمال بالمحافظة.

وأكد المحافظ، في بيان له، نشرته المحافظة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، أن سعر كيلو اللحم داخل المبادرة ٢٠٠ جنيه للكيلو، وذلك صباح غٍد الثلاثاء الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٣.

وأشار المحافظ، إلي أماكن توفير اللحوم، بالمنافذ التابعة لديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز وذلك من خلال 14 منفذًا منتشرين بمراكز المحافظة الخمس،

تضم المبادرة 4 منافذ بواحة الخارجة وهي منفذ ديوان عام المحافظة منفذ ميدان البساتين، منفذ ميدان الشعلة، ومنفذ بمحلات حديقة الزهور، بالإضافة إلى منفذين بمركز الداخلة وهما منفذ الوحدة المحلية لمركز الداخلة، منافذ الوحدات المحلية بالقري.

فيما تضم المبادرة منفذ واحد بمدينة بلاط، وهو منفذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، منافذ الوحدات المحلية بالقرى بينما مركز بلاط، فيما يضم مركز الفرافرة 6 منافذ وهي منفذ الوحدة المحلية لمركز الفرافرة، منفذ النهضة، منفذ اللواء صبيح، منفذ الكفاح، ومنفذ قري الخير والنماء، فيما تضم المبادرة منفذ واحد بمدينة باريس وهو منفذ ميدان المثلث.