الصحة: 12 سيارة إسعاف للتعامل مع حالات عقار الإسكندرية المنهار.. فيديو

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تطورات الحالة الصحية لمصابين ووفيات حادث سقوط عقار سيدي بشر المنهار اليوم.

ولفت حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هناك جثة تم استخراجها، بالإضافة إلى استقرار حالتان مصابتان بإصابات خفيفة موثقة وخروجهما من المستشفى.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على أن الوزير الدكتور خالد عبد الغفار وجه برفع درجة الاستعداد الكامل حال الاحتياج العاجل للتدخل الطبي، مضيفا أن هناك 12 سيارة إسعاف للتعامل مع الحالات الطارئة التي تخرج من تحت الأنقاض.