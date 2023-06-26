إذاعة الشباب والرياضة تحتفل بوقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك

تحتفل إذاعة الشباب والرياضة بوقفة عيد الأضحى التي توافق غدًا الثلاثاء ٢٧ من شهر يونيو الجاري، كما اعدت الاذاعة خطة للاحتفال بجميع ايام العيد علي النحو التالي:

احتفال وقفة العيد

تطويع الفترة المفتوحة “النهار من اوله” والتي تتضمن الحديث عن اخبار الحجيج المصريين وحالتهم والمتابعة المستمرة من بعثة الحج لهم.

فترة مفتوحة بعنوان “وقفة مع النفس” تتضمن الفترة أهمية هذا اليوم وفضل يوم عرفة وكيفية الوقوف علي عرفات بشكل صحيح والدعاء المستحب عند الوقوف علي جبل عرفات وذلك من خلال استضافة احد علماء الازهر والأوقاف المعتمدين.

فترة مفتوحة بعنوان "لما بقينا في الحرم" حوار مع احد الشيوخ المعتمدين حول الدروس المستفادة من يوم عرفة والحديث عن مناسك الحج والتجرد من كلل متع الدنيا من اجل رضا الله عز وجل وماذا يجب ان يفعل من لم يستطيع أداء فريضة الحج

و سهرة "ليالينا" وهي سهرة يتم تطويعها لإذاعة كل الأغاني الخاصة بالحج.

تطويع الفترة المفتوحة “راديو شات” ويتم تطويعها للاحتفال باستقبال فجر اول أيام عيد الاضحي المبارك.

برنامج “معالم من نور” يذاع حلقتان من هذا البرنامج ومدة كل حلقة 7 دقائق ويتناول يوم عرفة وفضلة والدعاء المستحب في هذا اليوم وذلك من خلال استضافة احد علماء الازهر والاوقاف المعتمدين.

أول أيام عيد الاضحي:

تريند العيد وهو برنامج مدته 3 دقائق وتدور فكرته حول اقوي التريندات التي كتبتها نجوم الرياضة ونجوم الفن والمجتمع.

المفيد في العيد يقدم مجموعة من النصائح الرياضية للحفاظ علي الصحة والرشاقة خلال أيام عيد الاضحي المبارك

تويته العيد برنامج يستعرض اهم ما كتبه نجوم الفن والفكر والادب والرياضة علي صفحاتهم الشخصية

فترة مفتوحة تليفون حاضر مع هدي جابر تتضمن الفترة حوارات مع بعض نجوم الرياضة عن كيفية قضاء العيد وذكرياتهم مع عيد الاضحي المبارك

فترة مفتوحة تذكرة سينما وفيها يتم الحديث عن اهم واجمل الأفلام التي عرضت خلال أيام العيد وذكرياتهم المستمعين عنها.

فترة مفتوحة عيد الكباتن فترة تستضيف مجموعة من من ابرز النجوم في اللعبات المختلفة والحديث عن مظاهر الاحتفال بعيد الاضحي

فترة مفتوحة العيد عندنا وهي فترة تستضيف عدد من نجوم الفن والطرب والغناء والحديث عن ابرز المواقف الطريفة التي تعرضوا لها خلال أيام العيد بالإضافة الي إذاعة تهاني من نجوم الرياضة والفن والفكر والادب والمجتمع ومجموعة من البروموهات والتنويهات

ثاني أيام العيد

المفيد في العيد وهو برنامج يقدم مجموعة من النصائح الرياضية للحفاظ عليالصحة والرشاقة خلال أيام العيد

تريند العيد حول اقوي الترنيدات التي كتبها الرياضة ونجوم الفن والادب والمجتمع

تويته العيد برنامج يستعرض لاهم ما كتبه نجوم الفنر والفكر والادب والرياضة علي تويتر وصفاحتهم الشخصية.

فترة مفتوح صباح 16 عللي اف ام 108 تدور حول استعراض للاخبارالصباحية المرتبطة بالعيد

فترة مفتوحة عيدنا هنا هنا لقاءات مع الشخصيات العامة في الفكر والثقافة والفن والرياضة وحوارات مع مواقفهم الباسمة والطريفة في العيد.

فترة مفتوحة لمتنا الحلوة وهي فترة تستضيف مجموعة من الشباب الموهوبين في الغناء والعزف والحديث عن كيفية قضاء العيد مع اسرهم بالإضافة الي إذاعة التهاني من كبار نجوم الفن والفكر والادب والرياضة وبروموها وتنويهات

ثالث أيام العيد

المفيد في العيد ​برنامج يقدم مجموعة من النصائح الرياضية للحفاظ عليالصحة والرشاقة في العيد

تويته العيد ​برنامج يستعرض اهم ماكتبه نجوم الفن والفكر والادب والرياضة علي حسابتهم الشخصية وعلي تويتر

تريند العيد ​وهو برنامج 3 ق وتدور فكرته حول اقوي التريندات التي كتبها نجوم الرياضة ونجوم الفن والمجتمع

فترة مفتوحة عيد واوعي تفيد فترة تتناول أهمية الحفاظ علي الصحة والرشاقة خلال أيام العيد من خلال استضافة خبير تغذية – كوتش رياضي خاص باللياقة البدنية

فترة مفتوحة الراديو يجمعنا ​فترة مفتوحة رياضية تستضيف مجموعة من نجوم اللعبات المختلفة وخصوصا الألعاب الفردية والحوار عن ذكرياتهم في العيد وهلل تصادف قضاء عيد الاضحي المبارك خارج مصر

فترة مفتوحة ريمكس فترة لعشاق الموسيقي من كل دول العالم أغاني عربي واجنبي وارتباطهم بمعاني جميله ومسابقات واسئلة متنوعة للمستمعين.

فترة مفتوحة معاك المكروفون ​فترة مفتوحة مع المستمعين يقدمون خلالها التهنئة للأهل والأحباب مع تقديم باقة منن اجمل الأغنيات

رابع أيام عيد الاضحي

المفيد في العيد

تويته العيد

تريند العيد

فترة مفتوحة الصحبجية وهي فترة تستضيف عددا منن نجوم الرياضة للحديث عن اصدقائهم المقربين وكيف يقضون العيد معهم وابرز المواقف التي تعرضوا لها

فترة مفتوحة أيامنا الحلوه وهي فترة ترصد احلي الأيام الخاصة بالاعيادلنجوم الفن والادب والرياضة من خلال قضائهم للعيد داخل وخارج مصر

فترة مفتوحة وتحلي اللمه عن فكرة لمه الاهل والاقارب في العيد واهميتها في تقوية أواصر المحبة من خلال استضافة مجموعة من الفنانين والكتاب والرياضيين

فترة مفتوحة علي المرجيحة فترة مفتوحة عن فكرة العاب العيد وذكريات السادة المستمعين عنها وفكرة الخروج وقضاء العيد في الحدائق والمتنزهات ودور السينما وقضاء احلي الأوقات