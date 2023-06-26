وزير التعليم العالي يعلن فتح باب التقديم المباشر للطلاب العائدين من الخارج 13 يوليو

عقد دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية والخاصة، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك استكمالًا لإجراءات قبول الطلاب المصريين الدارسين بكليات الطب بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية المُحولين لاستكمال الدراسة بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية وغيرها من التخصصات الأخرى.

تناول الاجتماع تحديد مسارات الطلاب الدارسين بكليات الطب بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية المحولين للجامعات الخاصة والأهلية، والبالغ عددهم ما يزيد عن 10 آلاف طالب من إجمالي عدد الطلاب المحولين حتى الآن والبالغ عددهم 14338 طالبًا وطالبة من كافة التخصصات.



وأكد الاجتماع على فتح باب التقديم للجامعات أمام الطلاب الدارسين بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية في كافة التخصصات، والمُستنفذين للرغبات عن طريق التقديم المباشر للجامعات اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 11/7/2023، على أن يستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 24/8/2023، تمهيدًا لبدء امتحانات تحديد المستوى، مع التأكيد على اقتصار التقديم على الطلاب غير المُسجلين في جامعات أخرى فقط، حيث يُحظر نهائيًا التحويل من جامعة خاصة أو أهلية إلى أخرى، وكذلك التأكيد على سرعة تسجيل الجامعات للطلاب الجُدد المُتقدمين إليها على النظام المركزي.



وأكد الاجتماع أن الأوراق الثبوتية تشمل: (أوراق إدارية – أوراق علمية)، وهي كالآتي:

أولًا: الأوراق الإدارية:

* شهادة إتمام الدراسة الثانوية.

* إثبات القيد الدراسي بالجامعة المُحول منها الطالب.

* إثبات الإقامة بأي طريقة من طرق الإثبات.

ثانيًا: الأوراق العلمية:

* المحتوى العلمي للمواد التي درسها الطالب في السنوات السابقة.

* بيان درجات بالمواد التي درسها الطالب في السنوات السابقة.



كما تناول الاجتماع استكمال الضوابط والإجراءات التي سيتم اتباعها مع الطلاب الدارسين بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك في "تخصص الطب"، والتي تضمنت الآتي:



في حال كان الطالب معه أوراق ثبوتية من جامعة معتمدة، يجب عليه الآتي:

- إجراء مقاصة علمية لتحديد المستوى.

- ينتظم في الدراسة في الفصول العادية.

- يقضي الطالب على الأقل عام جامعي كامل.

- ليس له امتحان مركزى.



في حال كان الطالب معه أوراق ثبوتية من جامعة غير معتمدة، يجب عليه الآتي:

- إجراء مقاصة علمية لتحديد المستوى.

- ينتظم في الدراسة في الفصول العادية.

- يقضي الطالب على الأقل عام جامعي كامل

- سيُجرى له امتحان مركزي لتأكيد المستوى.



في حال كان الطالب لا يحمل أوراق ثبوتية وغير مُنتظر قدرته على جلب الأوراق في "المراحل الأولى من الدراسة"، سيتم معه الآتي:

- سيتم إجراء امتحان مركزي لتحديد مستوى الطالب، وسيُعقد الامتحان في كلية الطب جامعة القاهرة، تحت إشراف عميد كلية الطب جامعة القاهرة وبمشاركة لجنة من عمداء كليات الطب بالجامعات الخاصة والأهلية للاتفاق علي نوع الامتحان ومواصفاته، وبموجب نتائج هذا الامتحان المركزي، سوف يتم تحديد السنة الدراسية والفصل الدراسي الذي سيلتحق به الطالب.



في حال كان الطالب لا يحمل أوراق ثبوتية وغير مُنتظر قدرته على جلب الأوراق قبل بدء "المرحلة الإكلينيكية النهائية بكلية الطب"، سيتم معه الآتي:

* يُسجل جميع الطلاب في الجامعات المصرية قبل بدء المرحلة الإكلينيكية مع إجراء امتحانات في الأفرع الإكلينيكية بنظام المواد (جراحة – باطنة – أطفال – نساء – طب مجتمع – طب شرعي – أنف وأذن – رمد).

* يتقدم الطالب لامتحان المادة التي درسها، وفي حال نجاحه في الامتحان يتم إعفاؤه منها، وتُحسب له درجات الامتحان في المُعدل التراكمي.

* الحد الأدني لدراسة طلاب المرحلة النهائية هو عام دراسي كامل.

* يتم حساب نسبة المجموع التراكمي عند التخرج على درجات السنوات الإكلينيكية المُتاحة فقط.



وفيما يخص امتحان تحديد أو تأكيد المستوى، فإن هذا الامتحان يكون متاح للآتي:

* طلاب معهم أوراق ثبوتية من جامعة غير معتمدة.

* طلاب ليس معهم أوراق ثبوتية.



وستقوم الجامعات بتجميع الطلاب الذين سيتم إجراء امتحان لهم في كشوف مُنفصلة لكل كلية ولكل مرحلة داخل تلك الكلية، على أن تتضمن البيانات الشخصية للطالب: (اسم الطالب – الرقم القومي – الكلية المُلتحق بها الطالب - العام الدراسي المُسجل فيه الطالب – رقم الهاتف المحمول للطالب وولي الأمر – البريد الإلكتروني).

وسيتم إجراء الامتحان مرة واحدة ولن يكون له إعادة، ولكن قد يُجرى على أكثر من يوم في حال زيادة أعداد الطلاب منعًا للتكدس.



أما في حالة الطلاب الذين قضوا فترات قصيرة بالجامعات الروسية والسودانية والأوكرانية وهم (طالب لم يجتز فصل دراسي واحد بنجاح – طالب لم يدرس عام دراسي كامل "فصلين دراسيين" – طلاب السنوات التحضيرية)، فإنهم ينقسموا إلى قسمين:

أولًا: الطلاب الدراسون بجامعة مُعتمدة:

* يقبل الطالب بالفرقة الأولى لكلية مناظرة.

* غير مطلوب إجراء امتحان تحديد مستوى لهم.

* غير مطلوب إحضار أى أوراق ثبوتية علمية (بيان درجات – محتوى علمي)، ولكن مطلوب أوراق إدارية (شهادة إتمام الدراسة الثانوية – إثبات القيد الدراسي بالجامعة المُحول منها الطالب – إثبات الإقامة بأي طريقة من طرق الإثبات).

ثانيًا: الطلاب الدراسون بجامعة غير مُعتمدة:

* يتم تحويلهم للدراسة بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، طبقًا لما كان يؤهلهم له مجموع الثانوية العامة عام حصولهم عليه.

* لا يجوز تحويلهم إلى الكليات المناظرة.



وبشأن الطلاب المُسجلين بالجامعات الروسية أو السودانية أو الأوكرانية، وكانت دراستهم في العام الجامعي 2022/2023 بنظام الدراسة عن بُعد (On Line )، وآخر تحركات لهم وسفر إلى الجامعة كان خلال العام الجامعي 2021/2022 ومازالوا مُقيدين بالجامعة، فانهم يُقبلون بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، مع عدم الاعتداد بالمادة العلمية التي تم تدريسها بنظام الـ On Line ويُقبل الطالب في الفرقة التي تُناسب المقاصة العلمية أو الاختبار الذي سيُجرى له.



وفي حال كان الطالب قد سجّل نفسه في الفرقة الأولى وسدد المصروفات وحصل على تأشيرة دخول للدولة المُحول منها، ولكنه لم يسافر وليس لديه شهادة تحركات، فإنه "لا ينطبق عليه القرار الاستثنائي ولا يحول إلى كلية مناظرة وعليه التوجه الى الكلية التي تناسب مجموعه الحاصل عليه بالثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك في ضوء الشروط والقواعد المُقررة في هذا الشأن".



أما طلاب السنة النهائية بالكليات المحولين منها، فعلى الطلاب قضاء عام دراسي كامل على الأقل يبدأ من العام الجامعي 2023/2024 طبقًا للقرار على أن يكون على مسئوليتهم إحضار الأوراق الثبوتية الدالة على قيدهم بالفرقة النهائية بالجامعات المُحولين منها.



أما الطالب المُقيد بالعام الجامعي 2021/2022، ولم يُقيد بالعام الجامعي 2022/2023، فإنه يتم قبوله بنفس الشروط طبقًا للمقاصة العلمية والاختبارات المُقررة، مع ضرورة إحضار إثبات سفره خلال العام الجامعي 2021/2022.



• وفي حالة الطلاب الدارسين بكليات بالخارج وغير حاصلين على المواد المؤهلة بالثانوية العامة أو ما يُعادلها على سبيل المثال (شعبة أدبية ويدرس بكلية طبية – شعبة علمي رياضيات ويدرس بكلية طبية.... إلخ)، فإنه "لا يجوز لهم التحويل في ضوء القرار، حتى لو درس هؤلاء الطلاب مواد التخصص بالسنة التحضيرية".



وبشأن الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية، فإنه يتم قبولهم طالما تم استيفاء شروط القرار والتعديلات السابقة، مع ضرورة حصولهم على نسبة 50% فأعلى بعد استبعاد المواد الدينية، وفي حالة عدم حصولهم على تلك النسبة، فلا يتم تحويلهم في ضوء القرار.



التأكيد على أن بدء الدراسة بنظام الفصول الصيفية، سيتم اعتبارًا من الفصل الصيفي الخاص بالعام الجامعي 2023/2024.



التأكيد على أن إثبات اعتماد الجامعات من اختصاص المجلس الأعلى للجامعات، ولن تُصدر الجامعات قوائم بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية المُعتمدة وغير المُعتمدة.

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