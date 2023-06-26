احتفالًا بعيد الأضحى.. وزارة الداخلية تواصل توزيع المواد الغذائية بالمجان على محدودي الدخل

واصلت وزارة الداخلية مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" على مستوى الجمهورية بتوزيع عبوات غذائية لدعم محدودى الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (الجيزة – البحيرة – الشرقية - الوادى الجديد – الغربية - السويس – سوهاج – قنا – المنيا)، بتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم أهالينا.

جاء ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وإستمرارًا للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا.