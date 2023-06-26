نائب بالشيوخ يشيد بإعادة حديقة الأطفال بمدينة السرو بدمياط بعد أهمال لسنوات

أشاد النائب وليد صلاح التمامي عضولجنة الإسكان بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بالتطور الملحوظ في اعادة احياء وبناء لكافة الأماكن التي كان لها طابع إيجابي لدي الكثيرمن المواطنين خاصتا في محافظة دمياط بعد إعادة افتتاح حديقة الطفل العامة بمدينة السرو بعد إهمال وتوقف دام لسنوات طويلة، مما اعاد البسمه من جديد للأطفال بعودة الحديقة إلى الحياة مرة ثانية.



وأشاد “التمامي” في بيان له اليوم بماتقوم به محافظ دمياط الدكتورة منال عوض والأجهزة التنفيذية من تحقيق للاستراتيجية القومية من المشروعات التي تهتم بالمنفعة العامه وتحقيق مفاهيم بناء الجمهورية الجديدة في كافة القطاعات.

ولفت عضولجنة الإسكان بمجلس الشيوخ الي المجهودات المبذولة علي أرض الواقع والتي يراها الجميع من تطور مشهود وملحوظ لم يحدث من قبل بمحافظة دمياط بقيادة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قائد ملحمة التشييد والبناء للجمهورية الجديدة في كل أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى ان حيث محافظة دمياط خلال أعوام قليلة استطاعت ان تتصدر المشهد وتصل للريادة في كافة القطاعات والتي كان من ضمنها مبادرة المشروعات الخضراء الذكية والتطور الملحوظ في رفع كفاءة الطرق والكباري والاهتمام بكافة القري والمراكز وتقديم الخدمات والتفاعل الإيجابي مع السادة النواب لتحقيق مطالب الآهالي كل هذا واكثر حدث تحت قيادة حكيمة وثرية بالمعرفة تسعي جاهدتا لتحقيق كافة آحلام وطموحات الشعب الدمياطي في مختلف القطاعات.

