"التنمية الصناعية" تبحث مع شركة سويسرية إنشاء مجمع صناعي لإنتاج المجمعات الحرارية الشمسية بالعاشر من رمضان

اجتمع المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع وفد شركة ثيرموسولار السويسرية وهي شركة صناعية أنشئت في مصر برئاسة الدكتور ماجد طوقان رئيس مجلس الإدارة، وذلك لإنشاء خط إنتاج مجمعات حرارية لتسخين المياه من الطاقة الشمسية، وذلك بحضور المهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس الهيئة لتطوير التصنيع المحلي.

وأوضح المهندس عبدالكريم، أن قطاع إنتاج الطاقة النظيفة من القطاعات الصناعية التي تستهدفها استراتيجية وزارة التجارة والصناعة وتوليها اهتماما كبيرا، خاصة أن التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية الجاري الاعداد لها.

وأعرب عن ترحيب مصر بتلك المشروعات وخاصة مع تعاظم الطلب على الطاقة النظيفة محليا وعالميا، لا سيما لما يتميز به المشروع من الاعتماد على تكنولوجيات متطورة لتصنيع مكونات لاستغلال الطاقة الشمسية، وأكد أن تدفق مثل تلك الاستثمارات تدعم ثقة المستثمر العربي والأجنبي في مناخ الاستثمار المصري وتروج لمصر خارجيا وتبرز واقعها الفعلي كسوق اقتصادي واعد قادر على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي في استقطاب الاستثمارات الاجنبية والصناعات التكنولوجية المتطورة ذات القيمة المضافة العالية وخاصة مع حزمة التيسيرات التشريعية و الإجرائية الكبيرة التي اقرتها الحكومة مؤخرا.

وصرح عبد الكريم بأن الهيئة تقدم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لمساندة مثل تلك المشروعات.

من جانبه، أعرب الدكتور ماجد طوقان رئيس ثيرموسولار عن تقدير الشركة الكامل للمساندة والدعم الذي تتلقاه من الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤكدا على حرص الشركة على تنفيذ المشروع في أسرع وقت كاشفا عن ان الشركة تستهدف الوصول بالمكون المحلى الى ٨٠% من خلال التصنيع المحلي مع تصدير نسبة كبيرة من الانتاج للاسواق الاقليمية و الاوروبية.

ويعتبر هذا المصنع الأول من نوعه لتصنيع المجمعات الحرارية الشمسية في مصر والشرق الأوسط من خلال إنتاج ضخم للتكنولوجيا الخضراء.