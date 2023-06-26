ليست المرة الأولى وليبيا الأغرب.. دول خالفت السعودية في عيد الأضحى

من الأعياد التي لا يختلف عليها المسلمون "عادة" عيد الأضحي حيث يتم الاعتماد علي اعلان المملكة العربية السعودية هلال شهر ذو الحجة بها نظرا لان شعائر الحج والوقوف بجبل عرفات الذي هو الركن الأهم من الحج.

الا ان هناك بعد الدول التي لا تعتمد علي رؤية الهلال في المملكة، وتخالف يوم عرفات ومن ثم عيد الاضحي، لتمسكهم برؤية الهلال لديهم، وكانت المملكة العربية السعودية قد اعلنت ان غرة ذي الحجة هو الاثنين الموافق 19يونيو، وووقفة عرفات يوم 27يونيو وعيد الاضحى يوم الاربعاء28يونيو، واتفقت الاغلبية العظمي من الدول المسلمة علي ذلك التوقيت.

وثمة 6 دول خالفت رؤية المملكة لعدم رؤيتها هلال الشهر العربي في سمائها واعتبرت الثلاثاء المنصرم هو اول ايام الشهر لتخالف السعودية والدول الاسلامية وتحتفل باعليد بشكل مختلف.

وأعلن مركز الفلك الدولي أن من بين الدول التي تحتفل بعيد الأضحى الخميس 29 يونيو، دولة عربية واحدة وهي المغرب، إضافة إلى إندونيسيا وماليزيا واليابان وسنغافورة وبروناي.

ولم تكن هذه المرة الأولي التي تخالف فيها عدة دول المملكة العربية السعودية في تحديد عيد الأضحي المبارك، في العام الماضي خالفت خمس دول هي ماليزيا وسلطنة بروناي، وإندونيسيا، وهونج كونغ واليابان، وتحتفل بالعيد متاخر يوم باقي الدول العربية والاسلامية.

واقعة ليبيا 2009

ولعل ابرز المخالفات بين المسلمين في تحديد عيد الاضحي، ما حدث في الجماهيرية الليبية، والتي خالفت المملكة واعلنت ان عيد الاضحي ثاني يوم بشكل مفاجئ معللة ان مركز "الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء" ان هناك خطأ في الحسابات الفلكية وقررت ان العيد يوم الخميس 26/11/2009، وهو ما احدث انشقاق علي المستوي الحكومي والشعبي، وقرر المواطنين اتباع المملكة والاحتفال بوقفة عرفات يوم الخميس وان يكون عيد الاضحي يوم الجمعة، وظلت جميع الطوائف بالجماهيرية منتظرة ومترقبة طوال اليوم تراجع ليبيا عن عزمها الاحتفال بالعيد بشكل مفاجئ، حتى أن موقع جريدة الوطن الليبية ذكر على شريط الأخبار، خبرأً عاجلًا تحت عنوان " في انتظار الإعلان عنه رسميًا: العيد يوم الجمعة في ليبيا"، كما أن معظم الأئمة أعلنوا عن عدم تأديتهم لصلاة العيد إذا ما أعلن العيد بهذا الشكل المفاجيء.

وانتشرت رسائل االهواتف المحمولة وقتها التي تناولها المواطنين ومن بينها "قالوا العيد الجمعة بعدها قالوا الخميس قلن نلحق نهني قبل ما يقولوا مافيش"، "وكبش العيد منزل دمعه حاير بين الخميس والجمعة، وكان واحدا من اغرب الاعياد في ليبيا.