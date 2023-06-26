ضبط 3 أشخاص لسرقتهم مبلغا ماليا من داخل سيارة بحلوان

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة 3 أشخاص لسرقتهم مبلغا ماليا من داخل سيارة بدائرة قسم شرطة حلوان.

بلاغ بسرقة أموال

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من تاجر سيارات ، مقيم بالجيزة بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكة بـأحد الشوارع بدائرة القسم ولدى عودته إليها إكتشف كسر الزجاج وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى من داخل السيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والمستأجرة لأحد الأشخاص (تاجر سيارات ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (شخصين، لهما معلومات جنائية).



ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وعثر بحوزتهم على (سلاح نارى - عدد من الطلقات النارية – جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) وبمواجهتهم أقر الأول بأنه نظراً لإرتباطه بعلاقة صداقة بالمجنى عليه وعلمه برغبته فى شراء سيارة خطط لسرقته وإستعان بباقى المتهمين.

وقام بإستدراجه بدعوى شراء سيارة وإتفق معه على التقابل بمحل الواقعة وطلب منه إحضار المبلغ المالى المستولى عليه وفور حضوره إصطحبه إلى أحد المقاهى.

كما قام المتهمان الثانى والثالث بالإستيلاء على المبلغ المالى من داخل سيارة المجنى عليه بإسلوب "كسر الزجاج" باستخدام (حجر) وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات السرقة وإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.

واعترف أحدهم بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بالسرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.