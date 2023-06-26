محافظ الإسكندرية: عقار المنتزه المنهار صادر له قرار إزالة للطابق الأخير

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن العقار المنهار بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول والمكون من 14 طابقا، صادر للطابق الأخير به قرار إزالة.

وقال الشريف، خلال تصريح صحفي له اليوم الاثنين، إن العقار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى إن العقار المنهار بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول والمكون من 14 طابقا حدث به انشطار نصفي رأسي.

وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال تصريح صحفي له، أنه جار التأكد من وجود أي سكان أسفل الأنقاض.

وكان قد انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول والمكون من 14 طابقا.