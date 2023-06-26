أستاذ دراسات بيئية: السيسي بذل مجهودات كبيرة في ملف البيئة خلال الـ 10 سنوات الماضية

قال الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، إن ملف البيئة كان محط اهتمام كبير جدًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الـ 10 سنوات الماضية، وبذل فيه مجهودًا كبيرًا جدًا لم نشهده من قبل، وهو ما يظهر في حضور الرئيس السيسي لمعظم الفعاليات التي عُقدت في مجال البيئة حول العالم.

وأضاف "سمعان" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي حضر قمة باريس 2015 وحضر قمة جلاسكو 2021 وقمة بروكسل، حتى أنه حضر قمة التمويل في باريس والتي انعقدت أول أمس، بجانب تنظيم مصر لقمة المناخ كوب 27 العام الماضي في مصر.

وتابع، أن هناك اهتمام غير عادي من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبيئة، لأنها تعتبر الحياة بالنسبة لنا جميعًا فهي الماء والغذاء، وبالتالي، فأنه في حالة حدوث مشكلة في تلك الموارد ستصبح مشكلة لكل المصريين، والرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد على جودة حياة المصريين، حتى يعيشوا في بيئة صحية وينتجون ويتعلمون ويتمتعون بهذه البيئة، موضحًا أن هناك ضخم من الرئيس في الـ 10 سنوات الماضية بشكل غير مسبوق على مستوى مصر كلها في الفترات الماضية.