برلماني: توجيهات الرئيس بتوسيع وتعميق الجزء الجنوبي من قناة السويس أدى لزيادة الإيرادات

قال النائب حازم عويان ، عضو مجلس النواب، ان قناة السويس تشهد باستمرار حركة تطوير للمجرى الملاحي بشكل مستمر لا يتوقف، للوصول إلى أقصى طاقة تشغيل بأعلى درجات الدقة والكفاءة، لخدمة حركة التجارة العالمية.



واضاف عضو مجلس النواب ، ان إيرادات قناة السويس واصلت ارتفاعها على مدار السنتين الأخيرتين، عقب موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع تطوير قناة السويس من خلال تعميق وتطوير الجزء الجنوبي الذي لم ينتبه له أحد منذ سنة 1990، ووافق الرئيس السيسي في مايو 2021 على مشروع على تطوير قناة السويس وتوسيع وتعميق الجزء الجنوبي للقناة، بعد حادثة سفينة إيفر جيفن، التي عطلت حركة الملاحة في القناة لمدة 6 أيام.



ولفت النائب حازم عويان الى ان قناة السويس تمكنت برئاسة الفريق أسامة ربيع، من رفع نسبة الإيرادات من القناة، بأكثر من 3.5 مليار دولار، منذ بدء تطوير القطاع الجنوبي، ليصل في 2022-2023 إلى 9.4 مليار دولار مقارنة بـ 5.9 مليار دولار في 2022-2021، وارتفعت إيرادات قناة السويس، بالقيمة السابق ذكرها، بدعم توجيهات الرئيس السيسي بتطوير القطاع الجنوبي للقناة، الذي لم يكلف الدولة عملة أجنبية، بل كان يتم تنفيذ مشروعات التطوير بالجنيه المصري، والذي رفع نسبة الأمن الملاحي بزيادة 28% بدعم تلك التطويرات، والتي خفضت نسبة وقوع الحوادث في القناة إلى مستوى ضئيل لا يذكر عند 0.09% بمعدلات العبور السنوية.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن قناة السويس نجحت خلال الثلاث سنوات الماضية في تنفيذ برنامج متكامل يتضمن بناء 28 قاطرة، حيث تم الانتهاء من بناء 4 قاطرات بترسانة بورسعيد بحرية بقوة شد 70 طنًا، بالإضافة إلى بناء 6 قاطرات ضمن التعاقد مع شركة جوانزوا الصينية، علاوة على بناء 10 قاطرات قوة شد 90 طن، بالإضافة إلى القاطرتين إنقاذ بقوة شد 190 طنًا، و6 قاطرات صغيرة بقدرات تتراوح من 9-15 طنًا.



واشاد النائب حازم عويان عضو مجلس النواب ، بجهود هيئة قناة السويس المستمرة في تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه والذي سيتيح زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل ست سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28 في المئة، مشيرا إلى أن هذا العمل يعد انجازا تاريخيا يضاف إلى إنجازات الدولة المصرية خلال ال ١٠ سنوات، والتى أكدت على أن اختيار الشعب للرئيس السيسى كان اختيارا لصالح رفعة الوطن وازدهاره.