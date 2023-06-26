ads
الإثنين 26 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية ينتقل إلى موقع انهيار عقار مكون من 14 طابق بمنطقة ميامي

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع إنهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول والمكون من 14طابق.

بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تابعات الحادث علي أرض الواقع.

وكان قد شهدت منطقة ميامي وتحديدا في شارع خليل حمادة بحي المنتزه أول، صباح اليوم الاثنين، انهيار عقار مكون من 14 طابق.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار بانهيار عقار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلي محل البلاغ.

كانت غرفة عمليات حي المنتزة اول برئاسة اللواء محمد سحلول، تلقت بلاغا قبل قليل بانهيار عقار بشارع سينما المنتزة بخليل حمادة.

اسكندرية الإسكندرية الحماية المدنية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف