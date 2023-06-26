محافظ الإسكندرية ينتقل إلى موقع انهيار عقار مكون من 14 طابق بمنطقة ميامي

انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع إنهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول والمكون من 14طابق.

بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تابعات الحادث علي أرض الواقع.

وكان قد شهدت منطقة ميامي وتحديدا في شارع خليل حمادة بحي المنتزه أول، صباح اليوم الاثنين، انهيار عقار مكون من 14 طابق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار بانهيار عقار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلي محل البلاغ.

كانت غرفة عمليات حي المنتزة اول برئاسة اللواء محمد سحلول، تلقت بلاغا قبل قليل بانهيار عقار بشارع سينما المنتزة بخليل حمادة.